Les écoles fermées vendredi en raison des intempéries

Tous les établissements scolaires des îles du Vent et des Tuamotu Nord-Ouest resteront fermés ce vendredi 8 décembre pour des raisons de sécurité. Les mairies sont par ailleurs appelées à prendre toutes les mesures pour sécuriser les activités extérieures de loisirs.

Depuis mardi, Météo France a placé les îles du Vent en vigilance orange pour risque de fortes pluies. Depuis le milieu de la matinée de jeudi, la plupart des communes de Tahiti connaissent à nouveau des épisodes pluvieux de forte intensité. De nombreux axes de circulation sont toujours touchés.

À cause des fortes intempéries actuelles, les autorités locales ont pris la décision de fermer exceptionnellement tous les établissements scolaires des îles du Vent et des Tuamotu Nord-Ouest (Rangiroa, Manihi, et Arutua) demain, vendredi 8 décembre, pour des raisons de sécurité. De plus, le Haut-commissaire demande aux maires de prendre toutes les mesures pour sécuriser les activités extérieures de loisirs y compris par arrêté municipal.

Les forces de sécurité, les communes, accompagnés par les services du Pays procèdent à la sécurisation des voies de circulation. La cellule d’information du Haut-commissariat est joignable au 444 210.

Le temps va rester perturbé sur les Îles du Vent avec des épisodes pluvieux intenses et des grains orageux. Durant les dernières 24 heures, il est tombé 292,3 millimètres d’eau (litre d’eau par mètre carré) sur Teahupo’o, 179,4 millimètres au plateau de Taravao, 177,7 millimètres à Mahina et 149,9 millimètres à Papara. Une nouvelle dégradation pluvieuse est attendue dans la nuit de jeudi à vendredi et le risque de fortes pluies persistera la journée de vendredi malgré quelques accalmies possibles par endroits. Une amélioration plus nette est attendue samedi.

De violents orages intéressent les atolls du Nord-Ouest Tuamotu et pourront générer de forts cumuls et de fortes rafales sous grains. À Rangiroa, il est tombé 133,5 millimètres d’eau (litre d’eau par mètre carré) en 12 heures. Le risque orageux se maintient jusqu’à vendredi au moins avant une amélioration samedi.