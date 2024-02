Le palmarès du Fifo a été annoncé ce vendredi soir. Place à présent aux dernières projections samedi et dimanche : le programme complet en fin d’article.

Kaugere : A Place Where Nobody Enters, film australo-papouan de Stephen Dupont, remporte le Grand prix du Jury Fifo-France Télévisions. Il retrace le combat d’un père, dont l’un des fils est mort victime de la criminalité rampante d’un bidonville de Port Moresby, pour sauver ses deux autres enfants par le sport.

Le prix spécial du jury est double : il est décerné à Circle of Silence (Australie) de Luigi Acquisto et Lurdes Pires, et au seul film de Polynésie française en compétition officielle, William Albert Robinson, la dernière traversée, de Paul Manate et Denis Pinson.

Circle of Silence est avant tout un drame humain, celui de Shirley Shackleton. Inspiré de son livre éponyme, le film dévoile de nouvelles preuves concernant le meurtre de cinq journalistes australiens, The Balibó Five, au Timor en 1975, dont Greg Shackleton, l’époux de Shirley. Elle consacra sa vie à découvrir la vérité et mena sa propre enquête lorsque la police fédérale australienne décida d’abandonner la sienne.

William Albert Robinson devient célèbre en 1931 après un tour du monde de plus de trois ans sur un voilier d’à peine 10 mètres. Il est le premier à le faire dans un si petit bateau. En 2019, un centre de recherche sur les maladies tropicales à son nom est inauguré à Tahiti où il s’est battu pour éradiquer la filariose. Entre ces deux dates, le film retrace la vie extraordinaire d’un des derniers navigateurs du XXe siècle et cherche également à révéler la vérité intime d’un homme insaisissable, complexe et passionnant.

Le Prix du court-métrage documentaire est attribué à Homesteads – Mahika (Nouvelle-Zélande), de Piata Gardiner-Hoskins. « Ka tiaki nei koe te whare, ko te whare ka tiaki ia koe » – « Si tu prends soin de ta maison, elle prendra soin de toi en retour », quelques mots qui en disent long. En une phrase, Rereata Mahika explique et met en lumière la relation profonde, presque mystique, entre les Māori et leur foyer. Bienvenue chez les Mahika, sur les rives de la Waimā.

Le Prix du court-métrage de fiction est attribué à Taumanu, de Taratoa Stappard (Nouvelle-Zélande). 1929 : lorsqu’un colis est livré à un manoir, de mystérieuses sœurs jumelles māori arrivent pour en récupérer le contenu. Soudain, le majordome est entraîné jusqu’à l’apogée sanglant de 160 ans de crimes coloniaux.

Enfin le Prix de l’Oceania Impact Pitch, qui récompense un film en préparation. est décerné à Beneath the Moana : Exploring Deep Sea Mining in the Pacific (iles Cook/Nouvelle-Zélande), de Sharlene George et Joshua Teariki Baker. Les industriels cherchent désormais à exploiter les grands fonds marins, un environnement largement méconnu, pour s’approvisionner en minéraux. Mais à quel prix ?

Si les films du Fifo sont disponibles sur le site internet du festival, rien ne vaut un visionnage dans une vraie salle. Le programme du week-end ci-dessous, et ici aussi.