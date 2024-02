Pas de répit pour la pluie jusqu’à lundi

Tahiti et Moorea ont à nouveau vécu une journée mouvementée et très pluvieuse, qui malgré quelques accalmies se poursuivra jusqu’à lundi et continuera d’affecter toutes les îles de la Société avant de faire route vers les Australes. La faute à une dépression tropicale « faible » qui justifie la vigilance orange mise en place depuis hier après-midi.

Plus de 100 litres au mètre carré par endroits, c’est le cumul de pluies que subissent les îles du Vent depuis samedi matin. Si la menace cyclonique est écartée, le mauvais temps va perdurer « jusqu’à dimanche soir au moins », dit le dernier communiqué de Météo France, avec encore de la pluie et de possibles rafales localisées de plus de 100 km/h. Les îles Sous-le-Vent sont aussi en vigilance orange pour vents violents. Cette dépression devrait gagner les Australes à partir de dimanche après-midi.

C’est ainsi qu’on a pu voir des chaussées inondées ou barrées par des arbres tombés au sol. À l’aéroport de Tahiti-Faa’a, en fin d’après-midi le terre-plein entre la piste et les parkings des avions était visiblement recouvert d’eau. Plusieurs vols internationaux en provenance d’Auckland, Hawaii et San Francisco sont prévus en retard ce soir.

Plusieurs communes ont été affectées par des pannes de courant ponctuelles, certaines provoquées par des chutes d’arbres, et la circulation a même été interrompue à Mahaena le temps que les équipes de secours sécurisent un câble électrique, relatent nos confrères de TNTV. EDT aurait procédé à une cinquantaine d’interventions.

La houle a également endommagé des enrochements à Papenoo et menace une dizaine de maisons. Certaines rivières ont déjà atteint un niveau élevé et pourraient sortir de leur lit sous l’apport pluvial attendu dans les prochaines heures. Les creux pourraient atteindre 3m50 dimanche.

À Moorea, le plan communal de sauvegarde a été déclenché, et le Terevau a annulé la plupart de ses rotations ce samedi.

La plus grande prudence est recommandée si vous devez vous déplacer, et il est demandé aux personnes habitant dans des zones inondables de boucher toute entrée d’eau possible et de surélever ou de mettre en sécurité les biens qui pourraient être endommagés.