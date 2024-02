Le monarque autoproclamé Athanase Teiri s’est éteint le 29 janvier, mais n’a pu être enterré que jeudi. D’après Tahiti Infos, sa famille voulait l’enterrer dans la maison qu’il occupait illégalement à Taunoa, et la mairie de Papeete a dû prendre un arrêté d’inhumation d’office, pour le mettre en terre à l’Uranie.

C’est une information de nos confrères de Tahiti Infos : Athanase Teiri, roi autoproclamé des Pakumotu, est mort le 29 janvier. Celui qui revendiquait un royaume souverain en Polynésie, distribuait des titres de ministres ou de diplomates, et s’était entouré, au plus fort de son succès, d’une milice privé et de plusieurs dizaines de « sujets », aurait pu avoir une fin de règne discrète. C’était sans compter sur la volonté de sa famille de l’enterrer dans la maison de Taunoa qu’il occupait illégalement depuis plusieurs années. Comme l’explique le quotidien, la commune de Papeete a été contrainte de prendre un « arrêté d’inhumation d’office » et le roi a donc été enterré par les agents municipaux, hier au cimetière de l’Uranie.

Athanase Teiri était connu pour ses coups médiatiques tantôt farfelus, tantôt inquiétants, et ses passages réguliers devant le tribunal. Après avoir été expulsé de divers sites et bâtiments squattés, notamment l’ancien hôpital de Mamao, il avait été condamné en 2014 à de la prison ferme pour avoir mis en circulation une fausse monnaie, les « Patu ». Une affaire au cours de laquelle des membres de la milice Pakumotu avaient menacé des policiers avec des armes à feu, aboutissant à d’autres condamnations.