Quatre nouveaux cas de dengue confirmés en Polynésie

Quatre nouveaux cas de dengue ont été détectés cette semaine sur Tahiti et Moorea. Au total, 13 cas de dengue ont été confirmés depuis le 27 novembre dernier.

Depuis le 27 novembre 2023, 13 cas de dengue ont été confirmés en Polynésie. Mahina, Papeete, Faa’a, Punaauia et six cas à Moorea. Les autorités sanitaires indiquent qu’aucune de ces personnes n’a voyagé à l’étranger récemment, il s’agit ici de cas autochtones. « Sur les deux dernières semaines, par rapport à la première semaine de l’année, le nombre de tests effectués et rapportés par les laboratoires est 6 fois plus élevé, écrit l’Arass. Cependant, le nombre hebdomadaire de cas détectés reste stable. Ceci suggère une circulation du virus, sans flambée épidémique à ce stade. » Le bulletin de surveillance sanitaire indique que sur l’ensemble des cas confirmé, seul le sérotype de la dengue 2 a été identifié.

Après une incubation de 3 à 10 jours, la maladie peut débuter brutalement. La plupart des sujets infectés guérissent spontanément, mais dans certains cas, l’infection peut évoluer après 2 à 7 jours vers une forme grave engageant le pronostic vital. Quatre patients atteint de la dengue ont été hospitalisées ces dernières semaines. La protection contre les piqûres de moustiques est conseillée, particulièrement pour les personnes fragiles.

La grippe en baisse et épidémie Covid terminée

En ce qui concerne la grippe, sur les 97 résultats de test rapportés, 11 nouveaux cas ont été identifiés dont six hospitalisations. « Le taux de positivité des tests est en diminution par rapport à la semaine précédente. L’épidémie est donc toujours en cours » précise le bulletin sanitaire hebdomadaire. Trois nouveaux cas de leptospirose ont également été déclarés.

Quant au Covid, le bulletin de surveillance sanitaire indique la fin de la vague épidémique. Aucun nouveau cas de Covid n’a été confirmé durant la semaine sur les 108 résultat de test rapportés.