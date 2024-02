L’Université de la Polynésie française lance à la rentrée d’août 2024 une nouvelle licence en « sciences pour l’ingénieur », qui permettra à ses détenteurs de poursuivre vers une licence pro ou un master dans le domaine des énergies. Une réunion d’information et une journée portes ouvertes sont prévues la semaine prochaine.

« Une formation complète alliant théorie et pratique pour préparer les étudiants à relever les défis technologiques contemporains » : c’est l’ambition de l’UPF qui lance à la prochaine rentrée universitaire une nouvelle licence en « Sciences pour l’ingénieur ».

Trois ans de formation, donc, avec une première année axée sur des enseignements généraux partagés avec la mention Mathématiques, afin d’établir « les bases scientifiques et les outils techniques ». En deuxième et troisième années, les étudiants se concentreront sur la spécialisation en sciences pour l’ingénieur, et développeront des compétences telles que l’analyse, la conception, l’optimisation des systèmes technologiques et la gestion de projets en collaboration.

Une fois leur licence obtenue, ces jeunes diplômés pourront occuper des postes d’assistant ingénieur, mais surtout poursuivre leur parcours universitaire au sein même de l’UPF, avec la Licence pro Énergies renouvelables et maîtrise de l’énergie, ou le Master Gestion des énergies en milieu insulaire et tropical. Mais cette licence peut aussi être la porte d’entrée vers des écoles d’ingénieurs, des Masters en ingénierie énergétique et des Masters de recherche.

Une réunion d’information a lieu jeudi 15 février de 17 heures à 18h30 dans l’amphithéâtre A2. Le samedi 17 février, une journée portes ouvertes sera organisée de 8 heures à midi, et les enseignants de la licence SPI présenteront le programme et les débouchés de la formation.