Fiscalité : « Le temps de la concertation est encore devant nous », dit Moetai Brotherson

Les premiers éléments de la loi fiscale présentée par le gouvernement font débat, mais le président du Pays dit rester ouvert à la discussion. Un accord a été trouvé avec les concessionnaires automobiles sur le seuil des exonérations de taxe d’importation et de TVA. Concernant l’imposition du bâti d’une valeur supérieure à 50 millions, il trouve en revanche le seuil bien choisi : « Si on peut se payer une maison à 60 millions, on peut payer 12 000 Fcfp par an. »

Les concessionnaires automobiles, mécontents des annonces sur la fiscalité des véhicules électriques et hybrides, semblent déjà avoir obtenu un ajustement. Interrogé avant son départ, le président Moetai Brotherson explique que le seuil envisagé pour les exonérations de taxe d’importation et de TVA sera remonté de 4 à 5,5CV, pour refléter les catalogues des constructeurs dont la plupart des petits véhicules, que le gouvernement veut privilégier, ont une motorisation de 5,5CV.

Concernant l’impôt sur les propriétés bâties de plus de 50 millions, il pense en revanche que le curseur est le bon. Une maison d’une valeur de 60 millions donnerait ainsi lieu à un prélèvement annuel de 12 000 Fcfp, un montant qu’il juge raisonnable.

Plus généralement, dit le président du gouvernement, « je comprends que les sujets fiscaux sont des sujets sur lesquels le monde de l’entreprise est très très sensible, mais je pense que le temps de la concertation est encore devant nous pour ajuster ce qui doit l’être. »