FlexiFood 2 : « Ce n’est pas parce qu’on mange sain qu’il faut manger triste »

FlexiFood 2 de Valérie Muller et Annabel Montenot Robert, édité par Au Vent des îles, est en librairie. Caviar de légumes confits, dip de poivrons et féta, croc’ légumes gourmand, poulet satay, calamars en poivrade… 120 recettes sont proposées pour une cuisine « saine et gourmande ». Les auteurs sont en dédicace ce samedi chez Odyssey.

Au menu : virgin sangria aux framboises, magret de canard au sel et aux six poivres, boulettes végé en mode thaï, banana bread aux myrtilles et petits sablés amandes et raisins… Le tout préparé avec soin par Valérie Muller, passionnée de cuisine et « épicurienne » comme elle aime se qualifier, qui présentait son nouveau livre : FlexiFood, tome 2, illustré des photos signées d’Annabel Montenot Robert. C’est en mangeant, qu’elles aiment raconter leur travail, parler de cuisine, de nourriture et de santé. Le premier tome était sorti en 2019 et déjà elles avaient bien l’intention de réitérer l’aventure. C’est chose faite avec ce deuxième tome, que l’on trouve dans toutes les librairies.

« Notre volonté est de proposer une nourriture plus saine. Mangeons mieux et bien ! Et ce n’est pas parce qu’on mange sain qu’il faut manger triste », explique Valérie Muller. Cette envie de manger sain est arrivée avec la maladie, une opération d’urgence qui la pousse à changer son comportement alimentaire. « En fait, je me suis fait opérée en urgence de ma vésicule biliaire qui était dans un état déplorable. C’était moi-même qui m’était créée ce dysfonctionnement de ma vésicule par une alimentation inappropriée, des régimes yo-yo et plein de comportements pas top. Et quand mon chirurgien m’a dit c’est toi qui t’es rendue malade par ton comportement, ça m’a fait un choc. Si on peut se mettre dans le rouge, on peut se remettre dans le vert. »

Mettre en avant l’alimentation anti-inflammatoire

Elle se lance donc dans des recherches, lit, apprend, trie et teste ! Elle s’essaye à différents régimes : cétogène (un régime riche en protéines, à très basse teneur en glucides compensé par un renfort de lipides), végan (élimination de tous les produits d’origine animale), frugivore (manger uniquement des fruits pendant plusieurs jours), paléo (se nourrir à la manière des hommes préhistoriques)… pour trouver ce qui lui convient : le flexitarisme. Passionnée de cuisine, elle écrit ses recettes au fil de ses essais culinaires et en a sélectionné 120 réparties en six chapitres. L’apéro pour commencer avec de quoi grignoter et boire ; les « starters » comme elles les appellent, de petites entrées et des soupes ; les salades ; les plats avec des produits de la mer, la viande et des recettes végétariennes ; les accompagnements et les sauces ; et enfin les desserts. Entre les recettes, des dossiers sur l’alcool, l’appétit, l’inflammation, l’abondance, le sucre.

À travers les pages de l’ouvrage, son intention est de mettre en avant l’alimentation anti-inflammatoire, car pour elle, notre alimentation d’aujourd’hui est hyper inflammatoire et « l’inflammation chronique fait le lit de toutes les maladies dites de civilisation, l’obésité, les cancers, les maladies auto-immunes ». « C’est du bon sens. Les produits animaux sont pro-inflammatoires, les céréales sont pro-inflammatoires. On s’accorde à dire qu’une alimentation anti-inflammatoire se tourne vers plus de végétal : plus de fruits, plus de légumes, moins de céréales, aucun produits transformés. Rien d’hyper transformé donc les farines blanches et les sucres blancs sont à bannir. »

Les auteures souhaitent avant tout faire une proposition, pas question de « tout enlever », ce qui « n’amène que des craquages et de la frustration » mais « on peut manger sainement, se faire du bien et que ce soit gourmand ». De prochains ouvrages sont en préparation, sans doute plus courts et sur des thèmes précis mais surtout pour tous les amateurs, les ateliers FlexiFood, animés par Valérie Muller, reprennent en septembre.

• Les auteures seront en dédicace ce samedi, de 9h à 12h, chez Odyssée.