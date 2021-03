Florent Peyre ou l’écologie par le rire

Beau succès pour Nature, le spectacle que l’humoriste Florent Peyre a donné à Tahiti après l’avoir joué à Moorea. Une trentaine de personnages tous incarnés par un seul homme, un comédien couteau suisse dont l’humour un peu trash est servi par une mise en scène au cordeau et une technique sans faille. Et derrière le comédien, un défenseur de la nature qui a profité de son séjour pour aller à la rencontre des associations locales.

C’est l’histoire d’un mec qui monte une « comédie musicale écolo » pour sauver le monde et qui se retrouve aux prises avec une équipe plutôt hermétique à ses idées : un régisseur climatosceptique, une productrice incendiaire, des danseurs gays trop tactiles, des danseuses #metoo, un comédien pompeux qui se croit à la Comédie française alors qu’il tient le rôle muet d’une courgette, un stagiaire trisomique, une actrice sous Xanax… Le spectacle alterne les scènes en coulisses et sur la scène de la comédie musicale, elle-même truffée de personnages improbables, un ours blanc à l’accent marseillais pas mécontent du réchauffement climatique, une mamie Inuit, ou le majordome mexicain de Trump à la Maison Blanche. Florent Peyre veut « délivrer un message qui ne soit pas moralisateur ».

Florent Peyre, biberonné au standup et à l’impro (il a été révélé par l’émission On ne demande qu’à en rire) fait défiler à toute vitesse, sans décor et sans accessoires, une trentaine de personnages, et truffe le show de références à l’endroit qui l’accueille. La Polynésie n’a pas été épargnée : l’accent « mi-créole mi-berrichon » trouble la productrice ; les coqs, « des Français qui n’ont pas assimilé le décalage horaire » ; la référence aux essais à Moruroa, dont le comédien n’a sans doute pas mesuré l’impact profond sur la collectivité, a moins fait rire. Mais le public a été, à juste titre, bluffé par la performance du comédien, très physique, et doté d’une voix puissante qui interprète les hilarantes chansons de la comédie musicale. Car la chanson française en prend pour son grade : les rappeurs aux textes idiots, les voix autotunées, les mélodies aussi approximatives que les chorégraphies. C’est Pascal Obispo, poids lourd de la comédie musicale Made in France, qui les a composées : « Il s’est moqué de lui-même, il a énormément d’autodérision ».

C’est finalement Tanguy, le stagiaire trisomique, qui délivre le message du show : pour sauver la planète, « même un peu c’est bien » : « faut pas trop crier » mais chacun peut faire sa part. Ce que Florent Peyre a fait, en participant avec l’association Project Rescue au nettoyage de la plage de Ahonu, ou en greffant du corail avec Moorea Coral Gardeners.

« Je n’avais pas joué depuis le 17 octobre », souligne Florent Peyre qui remercie Rideau Rouge Tahiti de lui avoir permis de venir le faire en Polynésie. « On m’aurait dit, tu peux aller jouer 5 fois à Dunkerque, j’y serais allé. Mais là en plus, à Tahiti, je serais venu même à la nage. Un grand mauruuru de m’avoir accueilli et de m’avoir permis de découvrir une partie de votre beau pays. J’espère surtout que j’aurai l’occasion de revenir. »