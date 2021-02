Une semaine de dépistage et de sensibilisation au diabète aux Marquises du Sud

L’Association des diabétiques et obèses de Polynésie française sera en mission à Hiva Oa et Tahuata du 1er au 7 mars.

L’Adopf présidée par le Dr Jean-Louis Boisson se rend en mission aux Marquises du Sud du 1er au 7 mars 2021.

Un médecin spécialisé et son équipe seront présents à Hiva Oa et Tahuata, dans les centres médicaux, établissements scolaires, mairies ou paroisses, pour informer la population et la sensibiliser aux risques liés à l’obésité, l’hypertension artérielle et le diabète.

Le diabète a des conséquences dommageables sur l’appareil cardio-vasculaire, le système rénal, le système nerveux et la vue. Il est aussi un facteur de risque supplémentaires pour les personnes qui contractent le covid-19. Des tests de dépistage seront proposés, et l’équipe de l’Adopf pourra répondre aux questions sur les mesures à prendre pour améliorer santé et confort de vie.

En Polynésie, la proportion de personnes diabétiques est estimée à 22% de la population. Mais le Dr Boissin estime que le nombre de malades qui s’ignore pourrait être tout aussi élevé. 3 000 nouveaux cas sont dépistés chaque année, Le coût des soins, notamment les dialyses, représente une dépense annuelle de plus de 10 milliards de Francs pour la Caisse de prévoyance sociale.