Foire agricole 2019 : un pari sur un avenir vert

La 34ème Foire agricole ouvrira ses portes jeudi à Vaitupa. Une édition placée sous le thème « Nos produits, nos métiers, notre avenir ». Comme chaque année, des produits nouveaux issus du terroir seront présentés aux visiteurs, et plus particulièrement des produits transformés.

Yvette Temauri, présidente de la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire nous l’assure, « Cette année nous avons plusieurs nouveautés. » Et de fait, plusieurs lycées agricoles ont été invités afin qu’ils fassent découvrir au public les produits transformés sur lesquels ils ont travaillé.

Parmi ceux-ci, le lycée agricole de Taravao qui a ouvert ses portes il y a un an. Ce sont les élèves de première en aquaculture et en bac pro de biotransformation alimentaire qui viendront présenter leurs produits. « Une belle opportunité » nous assure Gordon Barff, directeur de l’établissement.

Autre nouveauté culinaire, des courgettes Floridor F1 que cultive Moana , agriculteur à Tubuai. Des courgettes qu’à sa connaissance il est le seul à faire pousser en Polynésie. C’est d’ailleurs la voie qu’il a choisie, produire des fruits et légumes encore inconnus sur le territoire.

Le plastique pas fantastique

Outre l’alimentaire, un autre domaine est largement présent à la foire, l’environnement. Ainsi, les commerçants devront éviter de distribuer des sacs plastiques aux clients, l’idéal étant qu’ils viennent avec leur panier. S’ils en sont dépourvus, un stand à l’entrée en commercialise, de confection locale, à un prix inférieur à celui habituellement pratiqué.

« Nos produits, nos métiers, notre avenir «

Autre nouveauté et originalité, une pyramide en bois de « récup ». Celle-ci présente un thème sur chacune de ses faces: les produits agricoles, les emplois (artisanat etc), et les polluants (bouteille plastique, sac plastique, canette alu etc…), qui représentent l’avenir du fenua si l’on ne met pas un terme à l’utilisation des sacs plastique.

Cette pyramide illustre le thème choisi cette année par les organisateurs, « Nos produits, nos métiers, notre avenir « . Tapuarii Barbos de la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire nous en dit plus.

Un stand d’information sur les pesticides et des ateliers sur les techniques de greffage et de bouturage ainsi que des ateliers de cuisine viendront animer du 26 septembre au 6 octobre de 8 heures à 17h30, cette 34ème foire agricole.