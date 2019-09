Journée mondiale du tourisme vendredi 27 septembre

La Journée mondiale du tourisme se déroulera vendredi avec pour thème « Tourisme et Emploi : un avenir meilleur pour tous. » Tahiti Tourisme a prévu pour cet évènement quelques festivités ainsi que des rencontres sur les métiers du tourisme entre étudiants, public et professionnels. Les entrées au Musée de Tahiti et des Îles, au Musée de la Perle-Robert Wan et à la Maison James Norman Hall seront gratuites.

Pour cette édition, les festivités principales se tiendront au parc Vairai, à Punaauia, de 8h à 17h. La journée sera ponctuée de rencontres avec les professionnels, d’interventions auprès des étudiants et du grand public sur les métiers du tourisme, de démonstrations de tu’aro ma’ohi et de prestations de danse traditionnelle et de musique.

Un accueil spécial avec trio musical animera les points d’entrée de l’île de Tahiti, à l’aéroport de Tahiti-Faa’a et à la gare maritime de Papeete. Des animations seront également proposées au marae Arahurahu et sur le site de Arahoho de 9h à 11h ; puis aux Jardins de Vaipahi et à la pointe Vénus de 13h30 à 15h30.

En soirée, le ministère du Tourisme organisera la remise des prix du concours de création et développement d’entreprise dans le domaine du tourisme, à la présidence de la Polynésie française.

En parallèle, des expositions de produits artisanaux, un concert ainsi qu’une prestation par les lauréats du Heiva i Tahiti 2019 se tiendront sur la place Vaiete de 18h à 23h.

Dans le cadre de cette journée, les entrées au Musée de Tahiti et des Îles, au Musée de la Perle-Robert Wan et à la Maison James Norman Hall seront gratuites. Par ailleurs, les comités du tourisme de Polynésie française organiseront également des animations traditionnelles sur les sites touristiques de leurs îles respectives.

