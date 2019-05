Football : Hienghène remporte la coupe de la O’League 1-0 contre l’AS Magenta

La finale de la Ligue des champions océanienne était déjà un événement historique, car elle opposait deux clubs calédoniens, l’AS Magenta et Hienghène Sport. Un seul but a été marqué hier au stade Numa Daly de Nouméa, mais quel but !

Une frappe monumentale de plus de 60 mètres qui lobait le gardien de l’AS Magenta, à la 65e minute. Le héros du match se nomme Amy Antoine Roine, rentré sur le terrain six minutes plus tôt.

Hienghène devient le premier club calédonien à ramener le titre depuis la création de la ligue en 1987. Le capitaine de Hienghène, Bertrand Kaï, a été désigné ballon d’or et son gardien Rocky Nyikéine est sacré meilleur gardien de cette O’League .

Cette victoire pourrait être le ticket de Hienghène pour le premier tour de la Coupe du monde des clubs.