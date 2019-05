Tahiti Pearl Regatta: les équipages locaux règnent sur le classement

Après 4 courses, les équipages locaux occupent les premières places des classements des cinq catégories de la Tahiti Pearl Regatta. Samedi est la dernière journée de course.

La flotte s’est éveillée vendredi matin sous les nuages et la pétole. L’absence de vent a contraint le comité de course a modifier le programme, en annulant le parcours banane initialement prévu devant la passe de Huahine. Tous les bateaux ont été appelés à sortir de la passe dans le sillon du bateau comité, à la recherche d’une risée. Une opération qui a payé à un demi mille nautique de l’île. Le départ de la 3e étape a pu être donné à 9h20, sous 6 noeuds de vent nord-est. Les 53 voiliers engagés se sont pressés sur la ligne, avant de sortir les spinnakers pour tracer vers l’arrivée située à 23MN, dans la passe ouest de Taha’a.

Pour compenser l’annulation de l’étape du matin, le comité de course a décidé d’ajouter une épreuve banane dans le lagon de Taha’a. Après une pause bien méritée, les régatiers ont donc repris du service et ont rapidement bouclé cette course de 5 milles nautiques, grâce un vent soutenu de plus de 10 noeuds.

Après 4 courses, le classement général provisoire avant jury permet aux équipages suivants de truster les podiums de leurs catégories :

Monocoques Division 1 :

1- Pepe Favouille (Jean-Cyril Dubois – PF)

2- Neva Neva (Gwenaelle Janicaud – PF)

3- Arearea (Jean-Pierre Basse – PF)

Monocoques Division 2 :

1- Windfall (Roland Marti – PF)

2- Diabolic (Hervé Bride – PF)

3- Rumpus (Rupert Wilson – NZ)

Multicoques :

1- Team SCEAP (Didier Arnould -PF)

2- Selika ( Yves Haudrechy – FR)

3- Air Tahiti Nui (Lomano Takasi -WAL)

Va’a Ta’ie :

1- Holopuni Moana Explorer (Teiva Veronique – PF)

2- Terematai (Vatea Quesnot – PF)

3- Holopuni Tamari’i Moana (Kavika Knight – PF)

Vendredi soir, les participants étaient attendus au Motu Pearl Farm, dans la baie de Faaa’ha, pour une soirée « Underwater ». Demain, ils entameront leur dernière journée de course, avec au programme deux étapes : une banane dans le lagon et le tour de Taha’a, suivi d’une soirée de remise de prix au motu Céran.

