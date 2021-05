Tahiti Pearl Regatta : “Mea mata’i” pour le premier jour de course

Une première course banane en matinée dans la baie de Haamene, pour les 25 bateaux en catégorie racing. Le comité de course a d’abord donné le départ des monocoques, bon départ, sauf pour le speed feet Tei Tei qui a été rappelé car il avait pris le départ trop tôt. Ce qui ne l’empêchera pas de remporter cette manche. Puis les multicoques se sont élancés. Ce fut une manche musclée avec un vent bien soutenu et des bouées à virer obligeant les marins à manoeuvrer rapidement pour changer leur voile et les adapter à l’allure suivante. Sur cette manche en monocoque division 1 (les plus petits), c’est donc le speed feet Tei Tei qui l’emporte. En division 2, c’est Diabolic, skippé par Hervé Bride du Yacht Club de Tahiti. Dans la catégorie Catamaran Voile Légère, le Nacra 18 skippé par Benjamin Prioux gagne et surtout impressionne par sa puissance. Dans la catégorie multicoque, c‘est le Nemara – Team 66, barré par Thierry Hars qui a été le plus rapide.

La seconde course, de 23,5 NM (35 Km) s’est enchainée juste après, accueillant cette fois également les bateaux en catégorie Cruising et les pirogues Holopuni, sur un parcours de la baie de Haamene autour du grand banc de Tahaa, puis jusqu’à la passe Iriru à Faaroa, et une remontée en extérieur du récif jusqu’à la passe Est de Tahaa. Pour des raisons de sécurité, les petits bateaux en voile légère ont fait la remontée mais à l’intérieur du lagon. Sur cette course, le Diam 24 Imagine Promotion a été de loin le plus véloce, passant la ligne en 1h54’, soit plus de 10 noeuds de moyenne. En monocoque, le voilier Le loup a mis 2h48’, arrivant 7 minutes avant Raiatea Yacht Broker. Du côté des pirogues, c’est le Holopuni Schweppes avec sa jolie voile jaune qui gagne dans sa catégorie.

Après ces deux premières courses, les leaders de chacune des 6 catégories sont :

Monocoque division 1: Tei Tei de Bertrand Moisset

Monocoque division 2 : Diabolic d’Hervé Bride

Catamaran Voile Légère : Le Gun de Benjamin Prioux

Catamaran multi 2000 : Imagine Promotion de Didier Arnould

Pirogue Holopuni : la pirogue Schweppes de William Alikiagalelei

Cruising : Le Loup skippé par Josselin Dautel