Tahiti Pearl Regatta : le mana se lève au deuxième jour

Retour sur le deuxième jour de course (vendredi) de la Tahiti Pearl Regatta.

Au petit matin, la distribution du pain aux bateaux ancrés devant le camp de base à Tahaa s’est faite sous la pluie. Mais à 9 heures, lorsque le départ de la course est donné dans la baie de Haamene, le vent établit à 15 N d’Est-Nord Est chasse les nuages gris, et “ua oti te ua”, fini la pluie. C’est le mana qui enveloppe la TPR pour une très belle journée dédiée à la voile sur ce plan d’eau sacré qui entoure Raiatea et Tahaa.

Sur la course banane du matin, 24 bateaux se sont alignés sur le même parcours de 4,6 MN que la veille, un concurrent ayant dû déclarer forfait pour cause d’avarie.

En Division 1 monocoque, Arearea prend sa revanche. Arrivé 4e hier, il finit premier de cette manche vendredi. En Division 2 monocoque, Diabolic finit à nouveau 1er. Le catamaran Imagine Promotion conserve également sa 1ère place en division multicoques.

Parmi les multicoques Voile Légère, 4 jeunes femmes du Yacht Club de Tahiti naviguent en binôme sur deux Nacra 15. Elles décrochent la 1ère et deuxième place de cette manche. Elles ont entre 16 et 17 ans, c’est leur première participation à la TPR, elles se sont impliquées et mobilisées depuis deux mois, soutenues par leur coach et par leurs parents.

La seconde course de la journée, à laquelle toutes les catégories de course participent, s’est déroulée sur un parcours inédit : le tour de Tahaa dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, puis une sortie en haute mer par la passe de Tiva, un retour dans le lagon par la passe de Mirimiri, et une remontée de Raiatea vers le motu Mahaea. De l’avis de tous les concurrents, c’est un parcours exceptionnel, technique et tactique, car il y a des zones de vent fort, des zones d’accalmie sous le vent du Mont Ohiri (la montagne de Tahaa qui culmine à 598 m) qu’il faut savoir appréhender au mieux pour en sortir au plus vite. Il faut observer le plan d’eau et jouer avec le relief de l’île vanille. Cette course était longue, 30 MN (54 km) et au moment où nous bouclons, tous les bateaux n’ont pas encore passé la ligne d’arrivée. Les bateaux en catégorie Voile légère avaient un parcours uniquement dans le lagon, de 24 MN (43 Km), pour des raisons de sécurité.

Rencontre avec deux équipages de la TPR, qui courent aux couleurs d’une entreprise : Voilier “Pharmacie Temehani“, monocoque division 1, skippé par Etienne Magar et ses trois équipiers, des amis, tous passionnés de voile, et qui régatent pour la première fois ensemble sur ce bateau. “Tapacembal” court donc aux couleurs de la pharmacie installée à Tumaraa depuis 3 ans. Suzanne, la pharmacienne, régate à bord et sponsorise le bateau pour passer le message que le sport c’est la santé, au sein de sa commune de Tumaraa. Voilier “Sail Tahiti”, multicoque voile légère, skippé par David Allouch. David est distributeur de voiliers neuf et d’occasion à Tahiti, et participe à sa 4e TPR au nom de son entreprise. Pour lui la TPR réunit tout ce qui l’anime : la voile performante, la croisière, le sport et la magie du plan d’eau polynésien. Il aime faire découvrir les bateaux qu’il vend et il est heureux de soutenir cet événement de faire rayonner les atouts qu’offre la Polynésie en termes de navigation. Son seul souci aujourd’hui, c’est que sa fille, Ariane, sur le Nacra 15 Yacht Club de Tahiti, le bat sur le parcours banane ! La TPR de père en fille !

Avec communiqué de la Tahiti Pearl Regatta / Photos Bertrand Duquenne / Vidéo : Matarai