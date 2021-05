Ua Reva, 35 bateaux s’alignent sur l’édition 2021 de la Tahiti Pearl Regatta

Ils sont là, ils sont nombreux, ils sont motivés, ils viennent de Tahiti, de Bora Bora, de Raiatea et Tahaa… 128 régatiers prêts à en découdre sur le nouveau parcours de cette 17ème édition de la TPR.

Hier, mardi, l’équipe d’organisation était sur le pont pour tout préparer sur le motu Mahaea — privatisé pour l’occasion et utilisé comme camp de base — afin d’accueillir ce matin, mercredi 12 mai, les skippers des bateaux qui sont venus finaliser leur inscription. Une logistique inédite et conséquente, mais après 16 éditions, les organisateurs sont désormais rodés et chacun a pu récupérer ses T-shirts, numéros de bateau et autocollants des partenaires à afficher sur les coques.

Dans le contexte sanitaire actuel, afin de protéger au mieux les populations de Raiatea et Tahaa, ainsi que les concurrents, bénévoles et prestataires qui oeuvrent autour de la TPR, un service de test antigénique spécifique a été déployé au dispensaire d’Uturoa,. Un tiers de l’ensemble des participants à l’événement ont ainsi pu être testés ce mardi, avant de procéder aux inscriptions. Les autres participants sont soit déjà vaccinés, immunisés ou ont effectué un test RT-PCR sur Tahiti. Désormais c’est certain, aucun test n’est positif ! Et la Tahiti Pearl Regatta peut démarrer sans nuage.

L’équipe du comité de course, sous l’autorité de la Fédération Tahitienne de Voile, a lancé la course d’entraînement aujourd’hui à 14h : 10 miles nautiques autour du grand ban de Raiatea et Tahaa. Cette course, qui ne compte pas dans le classement, a juste vocation de permettre aux régatiers de se familiariser avec les procédures de départ des courses, la pavillonnerie, les règles et priorités de course. Une occasion aussi de voir quels seront les bateaux les plus véloces dont il faudra se méfier sur les 6 prochaines courses ! “Ce fut un bon départ”, vent de travers, puis une partie travers, grand largue, avant de remonter au près sur la ligne d’arrivée devant le motu Mahaea.

Quel plaisir, après deux ans d’absence, de revoir ce spectacle nautique, des petits Nacra, Pulse, Holopuni et des croiseurs monocoques, des catamarans, chamarrés, tous ensemble sur l’eau.

Au total, cette année 35 bateaux sont en course, répartis en 6 classes (catégorie de course) : 9 bateaux en multicoque voile légères, 4 plus gros catamarans en catégorie multi 2000, 6 pirogues holopuni, 12 bateaux monocoque et 4 autres en catégorie cruising.

La Fédération Tahitienne de Voile, L’Association Raiatea Regatta, Archipelagoes.

Photos : Bertrand Duquenne

TPR 2021 – Listing Particip…