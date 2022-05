La Tahiti Pearl Regatta, « la plus belle régate du Pacifique Sud »

Les organisateurs de la Tahiti Pearl Regatta ont présenté la 18e édition qui se tiendra à Raiatea et Tahaa du 25 au 28 mai. À la fois sportive et festive, la « TPR » se remet à l’eau avec cinq catégories de bateaux, et le camp de base sur un motu de Tahaa accueillera les équipiers pour des soirées qui font aussi l’attrait de la régate.

Elle vient d’atteindre sa majorité : la 18e Tahiti Pearl Regatta, surnommée « la plus belle régate du Pacifique Sud », va réunir du 25 au 28 mai une quarantaine d’équipages locaux et internationaux. Le dispositif mis en place en 2021 durant la crise sanitaire, avec un camp de base sur un motu de Tahaa, a été plébiscité par les plaisanciers et devient une constante de l’événement. Il permet ainsi d’accueillir plus de « voiles légères » qui ne naviguent que dans les lagons et ne pouvaient donc pas changer d’île chaque jour. Ce sont pour la plupart de jeunes navigateurs de l’école de voile, et le soutien du ministère des Sports a permis d’expédier leurs embarcations aux Raromatai.

Ainsi, la TPR est ouverte à 5 catégories : racing monocoque, racing multicoque, pirogue à voile, voile légère et « cruising ». Et cette année marque aussi le retour des concurrents internationaux, au nombre de huit, explique Stéphanie Betz de Archipelagoes, moteur de l’événement