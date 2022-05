Quels dossiers économiques attendent le nouveau gouvernement français ?

Alors que la composition du nouveau gouvernement français est désormais connue de tous, de gros dossiers attendent déjà les ministres. Et ils sont particulièrement nombreux dans le secteur économique avec notamment la question du pouvoir d’achat mais aussi la réforme des retraites. Les précisions de notre partenaire Europe1.

Trois semaines après la réélection d’Emmanuel Macron, la composition du gouvernement a enfin été dévoilée. La Première ministre, Elisabeth Borne, a qualifié vendredi son gouvernement de « paritaire et équilibré ». Quels dossiers économiques attendent ses ministres ? Europe 1 fait le point.

Prolongation du bouclier tarifaire et chèque alimentaire

Le pouvoir d’achat a été le thème centrale de la campagne présidentielle. Emmanuel Macron avait promis que l’une des premières mesures qu’il prendrait serait de mettre en place un chèque alimentaire pour aider les ménages les plus modestes.

Un projet de loi sur le pouvoir d’achat devrait être présenté dans la foulée des élections législatives, début juillet. Un texte qui comprendra la mise en place du chèque alimentaire mais aussi la prolongation du bouclier tarifaire jusqu’à la fin de l’année ou encore la suppression de la redevance audiovisuelle. Ces sujets seront traités en priorité.

Relance du nucléaire

Et puis , il y a le dossier majeur et sensible de la réforme des retraites. Elle devait être menée pendant le premier quinquennat, mais la crise Covid est passée par là. Un dossier brulant qui devrait occuper Elisabeth Borne dès le lendemain du deuxième tour des législatives.

Et enfin autre sujet majeur : celui de la planification énergétique et écologique : promesse du président Macron avec la relance du nucléaire alors que l’Europe essaie de se détacher des importations de gaz et de pétrole russes. Pour cela, Elisabeth Borne s’appuiera sur deux ministres : Agnès Panier-Runacher, chargée de l’énergie, et Amélie de Montchalin qui s’est vue confier l’écologie.