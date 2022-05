Visite guidée gratuite de 4 exploitations labellisées Bio Pasifika

La SPG Bio Fetia organise la deuxième édition des portes ouvertes des fa’a’apu bio qui se déroule ces samedi 21 et dimanche 22 mai. Pour cette édition 2022, le public est invité à visiter gratuitement quatre exploitations agricoles labelisées Bio Pasifika, « une garantie de consommer bio et local ».

Ils ouvrent grand leurs portes au public ce week-end : quatre agriculteurs labellisés Bio Pasifika proposent ces 21 et 22 mai une visite guidée gratuite de leurs exploitations, durant laquelle ils présenteront leurs techniques de travail et l’histoire de leur exploitation respectives. Il suffit de se rendre directement sur place et la visite est gratuite. Les localisations de chaque exploitation sont à retrouver ici.

Quatre exploitations spécialisées

Christopher Tom Sing Vien est spécialisé dans le maraichage et son exploitation Vaimo’ora est située à Taravao. Tuhani Pugibet lui, se consacre principalement aux cultures vivrières et son fa’a’apu est situé à Mataiea. Philip Falchetto est pour sa part arboriculteur et son exploitation se situe à Papeari. Enfin, Virginie Chin Foo cultive des agrumes à Taravao. Seul Philip Falchetto requiert une inscription préalable à la visite. Pour les autres, les visites se passent de 9 heures à 16 heures, samedi et dimanche pour Christopher et Philip, et seulement ce dimanche pour Tuhani et Virginie.

Le label Bio Pasifika, « consommer bio et local »

C’est la SPG Bio Fetia qui organise cet événement à l’occasion de la journée de la biodiversité. Elle regroupe ces producteurs autour de la Norme Océanienne d’Agriculture Biologique à laquelle ils doivent répondre pour avoir le label Bio Pasifika. « Des critères adaptés au contexte du Pacifique » d’après la chargée de communication de l’association, « pour une garantie de consommer bio et local à la fois ».