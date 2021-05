La Tahiti Pearl Regatta reprend la mer… et les précautions

Les fans de régate se retrouvent mercredi, moins nombreux puisque les équipages étrangers sont absents, pour la 17e Tahiti Pearl Regatta qui révise son organisation et s’adapte aux contraintes sanitaires.

35 voiliers locaux, dont 8 holopuni, vont s’élancer mercredi dans l’édition 2021 de la Tahiti Pearl Regatta, qui se tient jusqu’au 15 mai autour de Raiatea et Tahaa. Loin des 53 équipages de 2019, et après une année blanche en 2020. « On a beaucoup réfléchi pour trouver comment la faire, bien la faire, et que ce ne soit pas une gêne pour les populations de Raiatea et de Tahaa, et qu’on puisse la faire en toute tranquillité et en toute sécurité », dit son organisatrice, Stéphanie Betz, ravie de l’enthousiasme et de l’impatience que montrent les concurrents.

C’est donc un protocole sanitaire particulier qui a été mis sur pied : fini le village à Uturoa et les retrouvailles festives chaque soir dans un lieu différent. La Tahiti Pearl Regatta a loué un motu à Tahaa qui sera le départ et l’arrivée de chaque journée de régate, et où les concurrents pourront venir le soir chercher des plats, à emporter à bord ou à déguster sur le peue offert à chaque équipage.

La TPR demande aux participants d’être soit vaccinés contre le covid-19, soit de présenter un test négatif. Des infirmiers seront présents pour procéder aux tests antigéniques, non seulement des concurrents, mais de toutes les personnes qui sont appelées à intervenir sur le motu, explique Stéphanie Betz.

Tous seront tenus de respecter distanciation et port du masque, affirme l’organisatrice. « Forcément, ça va être beaucoup plus soft que les autres années. » Il y aura tout de même un apéro au moment de l’annonce des résultats quotidiens, une conférence sur le ciel polynésien donnée jeudi soir par un astronome, et un groupe de danse de Raiatea et un orchestre pour la soirée finale de samedi, le tout en extérieur.

Titouan Lamazou en parrain intérimaire

Le parrain historique de la TPR, Loïck Perron, ne peut pas être présent cette année. Il a donc demandé à son ami Titouan Lamazou, installé à Tahiti, de le remplacer. L’artiste-navigateur sera donc à Tahaa les 14 et 15 mai pour suivre la dernière journée de course et remettre les prix.