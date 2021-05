Les nouveaux horizons d’Air Tetiaroa

La compagnie aérienne du groupe Pacific Beachcomber assure bien sûr la desserte de Tetiaroa et de son hôtel de luxe, The Brando. Mais elle veut aujourd’hui voir beaucoup plus loin. Désormais dotée de quatre appareils, elle aura bientôt rallié les cinq archipels et entend consolider son activité de charter au fenua.

Finition bois à l’extérieur, salon cosy à l’intérieur… Le petit terminal d’Air Tetiaroa, qui a pris la place d’Air Moorea , n’est peut-être pas aussi fréquenté que l’aérogare principale, à une centaine de mètres de là mais, en temps normal du moins, il est loin d’être désert. En 2019, année record pour la jeune compagnie et pour le tourisme polynésien en général, plus de 10 000 passagers y ont transité. La plupart sont bien sûr des clients et des collaborateurs de The Brando, dont l’existence d’Air Tetiaroa, lancée en 2014 en même temps que l’hôtel de luxe, est indissociable. Son activité s’est donc renforcée avec les années, tirée avant tout par le taux de remplissage de l’hôtel, qui attend aujourd’hui sa réouverture début juin.

Quatre appareils et cinq fois plus d’effectifs

Air Tetiaroa est même devenue la deuxième compagnie du pays en nombre de rotations annuelles. Et si elle est loin de faire de l’ombre à Air Tahiti, ses moyens se sont étoffés : équipée d’un Britten-Norman B2T lors de son lancement, puis, rapidement, d’un second, la compagnie a fait appel à un prestataire privé (Zimex Aviation, qui assure aussi les vols inter-Marquises jusqu’à juillet) pour exploiter un Twin Otter à partir de 2017. Un appareil qui a été intégré dans la flotte en 2020, de même qu’un second Twin Otter, livré l’année dernière après une remise à neuf, et entré en exploitation en janvier 2021. Quatre appareils, donc, qu’il faut faire voler : la compagnie, qui a fait construire deux hangars en zone nord de l’aéroport, est désormais « entièrement autonome » sur la maintenance et l’exploitation. Des cinq employés de ses débuts Air Tetiaroa a atteint « 27 ou 28 » collaborateurs. « Nous avons une croissance accélérée », explique le directeur général de la compagnie, Laurent Darcy.

Si la desserte de Tetiaroa « reste sa raison d’être et sa priorité », la compagnie a déjà commencé à regarder bien au delà de l’atoll le plus proche de Tahiti. D’abord parce que les clients du Brando ne font pas seulement des allers-retours entre Faa’a et Tetiaroa. Transfert depuis un autre hôtel, excursion vers une autre île, à la Société ou aux Tuamotu… « Nous avons une clientèle de plus en plus exigeante », reprend Laurent Dorcy. Ensuite parce que ces « vols à la demande » ne concernent pas que les clients du groupe. Air Tetiaroa développe sa collaboration avec d’autres hôtels de luxe, et avec les « superyachts », de plus en plus nombreux à fréquenter les eaux du fenua. Surtout, la compagnie s’investit plus que jamais sur les vols charter pour des institutions ou des entreprises. « On a notamment des entreprises qui font appel à nous parce qu’elles ont besoin de se projeter dans les Tuamotu et de s’affranchir de certaines contraintes », précise le directeur général. Si les prix des vols privés sont loin de ceux des vols d’Air Tahiti, leur flexibilité, notamment lors de tournées sur plusieurs îles, peut présenter un intérêt pour certaines missions. En ces temps de crise, le charter permet de maintenir une partie de l’activité et de diversifier les vols. En comptant une future prestation vers les Marquises programmée en juin, Air Tetiaroa aura atterri dans les cinq archipels du fenua.

Si la la filiale du groupe Pacific Beachcomber (PBSC), une société-soeur de TBSA, donc, dit avoir identifié « depuis longtemps » le potentiel du vol à la demande, son développement s’est aussi adapté au nouveau cap d’Air Archipels. Après 40 ans de service les Twin Otter de la filiale d’Air Tahiti, dont l’exploitation a connu beaucoup d’accrocs ces dernières années, sont sur le point d’être retirés de la flotte. La compagnie, surtout active dans les évacuations sanitaires, ne compte pas abandonner son activité charter. Elle devrait même, d’ici la fin de l’année, renouveler ses deux Beechcraft. Quant aux lignes régulières des petites îles des Tuamotu assurées par Air Archipels pour le compte de sa maison-mère en Twin Otter, elles pourraient à l’avenir faire l’objet de discussion entre Air Tahiti et Air Tetiaroa. L’autre acteur de ce marché décidemment courtisé, c’est Tahiti Air Charter qui continue son développement avec un deuxième monomoteur attendu dans les jours à venir. Il devrait voler à partir de juillet aux Marquises.

« Nous n’avons pas une offre concurrente, mais complémentaire » à ces deux compagnies, assure Laurent Darcy, qui croit plus que jamais à l’avenir du marché. Raison pour laquelle la crise sanitaire et la fermeture prolongée du Brando n’a pas remis en cause les plans de la compagnie. « Notre outil est parfaitement dimensionné pour répondre à la reprise du marché », assure le directeur général.

Malgré l’optimisme affiché, cette reprise, comme dans le reste du secteur du tourisme et de l’aérien est attendue avec beaucoup d’impatience. Certains professionnels espéraient un retour de la clientèle métropolitaine ou un allègement des protocoles pour les Américains dès le mois de juin. Les déclarations du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu depuis le début de sa visite sont, de ce point de vue, une douche froide.