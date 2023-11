Football : qui est Warren Zaïre-Emery, sélectionné en équipe de France à 17 ans ?

Ce jeudi, Warren Zaïre-Emery a été sélectionné pour la première fois en équipe de France A par Didier Deschamps. À seulement 17 ans, le jeune Parisien pourrait devenir, s’il rentre en jeu contre Gibraltar ou la Grèce, le plus jeune joueur de l’histoire des Bleus depuis 1914. Portrait.

« Warren Zaïre-Emery ». Ces mots-là, le jeune prodige du Paris Saint-Germain attendait de les entendre de la bouche de Didier Deschamps. Ce jeudi, c’est chose faite. Le sélectionneur des Bleus a appelé pour la première fois en équipe A l’espoir de 17 ans seulement en vue des matches de qualifications à l’Euro 2024 contre Gibraltar (18 novembre) et en Grèce (21 novembre). S’il venait à jouer contre l’une des deux nations, Warren Zaïre-Emery deviendrait le plus jeune joueur de l’histoire de l’équipe de France depuis 1914. Découvrez qui est ce talent du PSG qui ne cesse de battre les records de précocité.

« C’est un exemple »

« Si j’étais sélectionneur, je sélectionnerai Warren à chaque fois. Il est exemplaire et incroyable et je remercie le PSG d’avoir un tel jeune joueur. C’est un bon exemple, il travaille tous les jours à l’entraînement et en-dehors pour ses études. C’est un exemple sur le terrain et en dehors », avait alors encensé l’entraineur Luis Enrique en conférence de presse après la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Montpellier (le 3 novembre dernier, victoire 3-0 du PSG).

Une rencontre durant laquelle le prodige français a été buteur. Le conseil de l’entraineur espagnol, le sélectionneur Didier Deschamps l’a écouté. Et pourtant, l’avenir professionnel de Warren Zaïre-Emery n’a commencé qu’en juillet 2022.

Depuis, tout va si vite pour le jeune Français. Moins d’un mois après la signature de son premier contrat professionnel qui le lie avec son club formateur, le PSG, jusqu’en 2025, le milieu de terrain devient à 16 ans, quatre mois et 29 jours, le plus jeune joueur de l’histoire du Paris Saint-Germain après être entré en jeu contre Clermont, le 6 août 2022 (victoire 5-0 du PSG).

Lancé dans le grand bain par Christophe Galtier, la pépite parisienne ne s’arrête pas là et va encore plus loin. Le 25 octobre 2022, alors âgé de 16 ans et sept mois, Warren Zaïre-Emery bat d’un an le record de précocité du club parisien en Ligue des champions. Par la suite, il faudra attendre le 1er février 2023 pour le voir inscrire son premier but avec le PSG. Et encore une fois, le jeune crack bat un record de précocité et devient le plus jeune buteur de l’histoire du club en Ligue 1.

Capitaine des Bleuets à seulement 17 ans

Mais il n’y a pas qu’en club que la pépite française tape dans l’œil. Warren Zaïre-Emery se rend pour la première fois à Clairefontaine avec l’équipe de France U17 pour l’Euro 2022 organisé en Israël. Dans cette jeune équipe des Bleus, il est le seul joueur à être né en 2006. Pas de quoi impressionner le Parisien qui s’impose comme titulaire et qui va même dégoter le titre de meilleur joueur de la compétition après avoir remporté l’Euro face aux Pays-Bas (2-1). Mais le jeune prodige ne compte pas s’arrêter là et voit plus loin.

Si le milieu de terrain du PSG vient d’être sélectionné avec l’équipe A, il est bon de rappeler qu’il a été appelé pour la première fois avec les espoirs, dirigés par Thierry Henry, en septembre 2023 seulement. Malgré son jeune âge, 17 ans seulement, Warren Zaïre-Emery est nommé capitaine de l’équipe de France espoirs par l’ancien attaquant des Bleus. « Je savais très bien ce qu’il avait dans la tête et ce qu’il savait faire avec ses pieds, mais je voulais savoir ce qu’il avait dans le ventre. Il a bien répondu », avait justifié Thierry Henry sur le capitanat du jeune parisien.

Et près de deux mois après avoir été choisi comme capitaine de l’équipe de France espoirs, le voilà déjà appelé dans la liste de Didier Deschamps. Une nouvelle qui prive Thierry Henry de son capitaine mais dont il se réjouit. « Je suis très content pour lui. Il le mérite par ses performances, son éducation, comment il se porte… Je pourrais parler de lui pendant des heures. Je tire un coup de chapeau aux parents, il est très bien entouré. J’espère ne pas le revoir et qu’il restera le plus longtemps possible chez les A », a alors réagi l’entraineur des Bleuets après la sélection de Warren Zaïre-Emery par « DD ».

Un joueur clé pour l’Euro 2024 ?

Et pourquoi pas l’Euro 2024 ? Après avoir remporté l’Euro 2022 avec l’équipe de France U17, Warren Zaïre-Emery pourrait faire bonne figure en Allemagne avec les A l’été prochain. Une ascension fulgurante. Une possibilité que ne s’interdit pas le sélectionneur des Bleus. « Warren est un candidat pour le prochain Euro. C’est un milieu de terrain complet à son âge. Il doit pouvoir l’exprimer avec l’équipe de France A. Je ne choisis pas de mettre des joueurs sur le terrain par rapport à leur date de naissance », a réagi Didier Deschamps après l’annonce de sa liste de joueur.

En attendant, cette première sélection a ravi l’effectif du Paris Saint-Germain qui lui a montré toute sa fierté. Les joueurs du club ont couru dans la chambre du prodige pour célébrer avec lui cette convocation. Il faut dire que Warren Zaïre-Emery donne le sourire au PSG depuis le début de la saison. Cette année, le jeune joueur de 17 ans est en grande forme avec le club parisien. Le milieu de terrain compte déjà deux buts et deux passes décisives en Ligue 1, mais surtout, le prodige comptabilise trois passes décisives en Ligue des champions après seulement quatre journées. Maintenant, il ne tient qu’à lui de confirmer cette précocité.