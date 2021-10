La fondation Anavai organise, du 25 octobre au 9 décembre, des formations gratuites pour les responsables d’associations. Gestion et comptabilité, management et leadership, gestion de projet, responsabilité sociale et environnementale, média training… Plusieurs modules de 4 heures chacun sont au programme.

C’est grâce au Fonds pour le développement de la vie associative de l’État que la fondation Anavai peut mettre en place ces formations. De la conception d’un projet à sa réalisation, en passant par la gestion et la comptabilité ou la responsabilité sociale et environnementale et la façon de communiquer sur votre projet auprès du grand public et des médias : les 7 modules proposés sont conçus pour que les responsables associatifs maîtrisent tous les aspects de la conduite de projet. Car si beaucoup d’associations existent et beaucoup d’autres se créent chaque année, être bénévole n’empêche pas une approche « professionnelle », garante de longévité et d’efficacité.

La fondation Anavai, qui s’est fait une spécialité de lever des fonds pour des projets associatifs qui ont du sens, poursuit ainsi son action de façon logique.