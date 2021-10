Violences aux Hauts du Tira : douze personnes mises en accusation

L’enquête sur les violences du 25 septembre dernier au lotissement des Hauts du Tira à Papeete, lors desquelles certains résidents avaient endommagé deux véhicules de la police municipale, ont conduit à l’identification de 12 personnes qui comparaitront devant le tribunal correctionnel le 29 mars prochain.

Le samedi 25 septembre 2021 vers 21h30, des fonctionnaires de la BAC et de la police municipale de Papeete intervenaient au lotissement des Hauts du Tira sur demande de riverains importunés par un individu alcoolisé causant du tapage nocturne.

Appréhendé, l’individu se rebellait et ameutait les habitants du quartier. Certains de ces habitants, également sous l’emprise de l’alcool, ont pris à partie les forces de l’ordre, jetant des projectiles divers sur deux véhicules de la police municipales qui étaient sérieusement endommagés, des véhicules de la DSP étant moins sévèrement dégradés.

L’enquête a permis d’identifier 9 auteurs qui ont été interpellés le 30 septembre. Samedi, à l’issue de leur garde à vue, ils ont été présentés au parquet et notifiés des poursuites pour outrage et rébellion sur personnes dépositaires de l’autorité publique, et dégradation aggravée de biens publics. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire jusqu’à leur comparution devant le tribunal correctionnel, le 29 mars 2022. Trois autres personnes sont également poursuivies pour les seuls faits d’outrage.

