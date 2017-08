Forte baisse des cambriolages en Polynésie

Lors de son discours d’ouverture du congrès des communes, le haut-commissaire, René Bidal, a donné quelques récents chiffres de la sécurité publique. « Un bilan comparé 2016-2017 plutôt positif » avec notamment une baisse de 20% des cambriolages en Polynésie.

Dans son discours d’ouverture du 28ème Congrès des communes, le haut-commissaire, René Bidal, a communiqué « un bilan comparé 2016-2017 » de la sécurité publique. Un bilan « positif » comme l’indique le représentant de l’état puisque les atteintes aux biens (vols et cambriolages, NDLR) ont baissé de 9,4 %. Mais le chiffre le plus impressionnant reste la baisse de 20% des cambriolages.

Pour comparaison, en 2015 et 2016, les chiffres des cambriolages stagnaient très haut entre 1 125 et 1 121 faits. Les atteintes aux personnes diminuent également de 2%. Pour autant, le haut-commissaire a rappelé qu’il « faut prendre très aux sérieux les faits de violences qui sont en progression régulière depuis 10 ans et qui, rapportés à mille habitants, situent la Polynésie dans le peloton de tête national ».

L’Ice : « drogue de consommation plutôt mondaine »

René Bidal a également livré son analyse sur les trafics de drogue qui touchent le fenua et notamment l’Ice « dont la consommation est en augmentation ». A ce sujet, le représentant de l’Etat estime néanmoins qu’il « ne faut pas minimiser le phénomène, mais qu’il serait intellectuellement malhonnête de vouloir alimenter le feuilleton d’un psychodrame ».

« Il faut combattre sans faillir le trafic de drogue » a indiqué le haut-commissaire, « mais il ne faut pas artificiellement et hâtivement traiter le sujet en voulant faire apparaître la Polynésie française comme une terre de grande criminalité : ce qu’elle n’est pas ». René Bidal a conclu cette partie de son intervention en invitant à rester « concentré sur l’économie souterraine que le paka génère et cibler les organisateurs du trafic chaque fois que possible ».