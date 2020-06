Foule à l’Intercontinental de Moorea pour la vente du mobilier

Ils étaient nombreux ce matin devant l’entrée de l’Intercontinental de Moorea. En effet, suite à l’annonce de la fermeture définitive de l’hôtel, l’établissement procède à une vente de son mobilier et de sa literie. Cette vente de meubles et de petits équipements se tiendra jusqu’au samedi 20 juin de 8 heures à 15 h 30.

Lits, canapés, fauteuils, mobilier de terrasse, mini-bars…. ce mobilier qui faisait la fierté de l’Intercontinental de Moorea est à présent mis à la vente auprès du public intéressé. Le vendeur avait annoncé le démarrage de cette vente sur les réseaux sociaux la semaine dernière précisant que « les premiers arrivés seront les premiers servis » . Aucune réservation n’était possible, et pour éviter les encombrements et bousculades, le vendeur a mis en forme une procédure très encadrée précisant qu’il s’agit d’une « vente flash » du mobilier et petit équipement.

« Beaucoup de camions depuis hier soir »

Beaucoup étaient présents ce matin, avec pour objectif de faire les meilleurs affaires possibles, parmi les potentiels acheteurs Karine Liao. « Depuis hier soir, il y avait déjà beaucoup de camions devant le portail de l’établissement » (…) Concernant l’organisation et la gestion de la foule composée d’acheteurs, en réalité Karine Liao explique qu’il n’y pas réellement de règles : « tout le monde est agglutiné, la police municipale fait rentrer les gens comme ça, c’est au petit bonheur la chance (…) mais nous attendons tous patiemment ». A 11 heures, tout a été vendu et beaucoup sont repartis déçus.

Aucun protestataire parmi les anciens employés de l’hôtel

« Du personnel est rentré tôt ce matin à l’intérieur de l’hôtel, nous les acheteurs nous étions déjà là (…), tout se passe dans un bon esprit », raconte Karine Liao.

Pour rappel, la fermeture définitive de l’hôtel Intercontinental Moorea a été confirmée le 28 mai dernier. 190 personnes sont licenciées. Cette enseigne du groupe Pacific Beachcomber était « la moins compétitive« . Cette année, l’établissement a enregistré 15% de remplissage, contre 62% en 2019.