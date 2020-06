French Bee annonce la reprise ses vols vers Tahiti le 15 juillet

La compagnie low cost a annoncé ce lundi matin la reprise de ses rotations Paris – Tahiti le 15 juillet, date de levée totale de la quarantaine pour les arrivants au fenua. Un vol spécial devrait tout de même être affrété le 10 juillet « dans le cadre du retour en métropole de familles d’enseignants », écrit la compagnie.

Reviendra, reviendra pas ? Beaucoup s’étaient prêté au jeu des pronostics durant la crise sanitaire. Et French Bee, très discrète pendant le confinement auprès de ses clients comme des médias polynésiens, avait laissé planer le doute. Après des informations plutôt rassurantes ces dernières semaines, la confirmation est tombée ce lundi matin. French Bee, qui avait été le premier transporteur à suspendre l’ensemble de son trafic vers la Polynésie, le 18 mars, reviendra bien au fenua.

« En principe » via San Francisco

Ses A350-900 devraient effectuer une rotation par semaine entre Paris-Orly et Faa’a à partir du 15 juillet, avant de passer à deux rotations hebdomadaires en août. La compagnie low-cost aurait pu reprendre ses vols dès le 1er juillet (ATN volera entre Paris et Tahiti dès le 3 juillet et Air France le 8 juillet), mais a visiblement décidé d’attendre la levée totale de la quarantaine des voyageurs. « Ces vols s’appuieront, en principe, sur l’escale américaine de San Francisco, cependant French bee travaille à une escale alternative, si les Etats-Unis ne rouvraient pas leurs aéroports au trafic international« , écrit la compagnie dans un communiqué.

French Bee, qui avait été missionné par des importateurs locaux et le transitaire Sifa pour effectuer un vol cargo vers le fenua le 12 mai dernier, affrétera un autre « vol spécial » le 10 juillet, « dans le cadre du retour en métropole de familles d’enseignants ». « Ce premier vol passera par Pointe-à-Pitre où French bee dispose du support des escales d’Air Caraïbes, sa compagnie sœur, écrit la compagnie. Les conditions d’entrée à Tahiti avant la réouverture au tourisme seront bien évidemment scrupuleusement respectées ».

Difficultés de remboursement

« L’ensemble des équipes de French bee, basées à Tahiti ou en métropole, sont impatientes et heureuses de pouvoir rétablir les vols commerciaux à destination de Papeete, déclare Muriel Assouline, directrice générale de French bee, toujours par voie de communiqué. Ces liaisons vont de nouveau permettre aux familles de se retrouver et aux voyageurs de découvrir ces territoires exceptionnels. Elles participent également à la continuité territoriale nécessaire entre la France et ses territoires ultramarins ».

Reste à savoir si cette réouverture va faire évoluer la politique commerciale de la compagnie low cost. De nombreux Polynésiens détenteurs de billets fin juin ou début juillet, se plaignaient encore, ces derniers jours, de n’avoir « aucune réponse » de French Bee. D’après plusieurs clients interrogés, il est encore difficile, voire dans certains cas impossible, de se faire rembourser des billets de vols annulés, la compagnie proposant systématiquement une modification de date.