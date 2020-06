Le recours d’Oscar Temaru contre le procureur renvoyé au 22 juin

Le maire de Faa’a avait attaqué le procureur de la République Hervé Leroy en référé, lui reprochant une violation de la présomption de l’innocence dans un communiqué. À la demande de l’avocat du procureur, l’affaire a été renvoyée au 22 juin. Il est toutefois probable que l’affaire soit « dépaysée », pour cause de « problème d’impartialité ».

Après une semaine de siège du palais de Justice, Oscar Temaru a pu enfin pénétrer ce lundi dans l’enceinte du tribunal. Le leader indépendantiste avait assigné en référé le procureur de la République pour « violation de la présomption d’innocence ». Le dossier n’a finalement pas été évoqué ce matin car Me Feuillet, avocat du procureur de la République Hervé Leroy, a demandé un renvoi. Le temps pour la défense de prendre connaissance des pièces, et de « pouvoir répliquer à la requête », a-t-il indiqué. Un renvoi qui a été accepté : l’audience se tiendra le 22 juin prochain. « Pas surprenant, a commenté l’avocat du maire de Faa’a Me Claude Girard. Mais la question est de savoir si la semaine prochaine, le 22, le tribunal retiendra le dossier ou non, pour nous permettre de nous expliquer. »

La présidente du tribunal a en effet évoqué un éventuel dépaysement de l’affaire : « On ne pourra pas juger le procureur de la juridiction, car cela poserait un problème d’impartialité ». Sans commentaire du côté de l’avocat d’Hervé Leroy. Me Girard, en revanche déclare comprendre « l’attitude de la présidente ». Mais s’interroge sur les modalités de ce dépaysement : « Qu’est ce qui va supporter les frais ? Ils vont nous payer les billets ? On considère que le tribunal est compétent, et je n’ai aucune raison de mettre en doute la compétence et l’impartialité du tribunal. » Pour le conseil d’Oscar Temaru, « On doit juger ce dossier à Tahiti. »

Suite à cet épisode et interrogé sur l’éventuelle poursuite ou non de sa grève de la faim, le tavana de Faa’a a indiqué se rendre chez le médecin, ce lundi matin, pour faire une prise de sang. « À partir de là, on verra », a-t-il déclaré. Certains de ses soutiens, et notamment le député Moetai Brotherson, lui aussi présent ce lundi au palais de Justice, ont pour leur part évoqué une « reprise immédiate ».



À noter qu’avant de pénétrer dans la salle d’audience, le leader indépendantiste s’est rendu au greffe pour faire appel de l’ordonnance de saisie de 11,5 millions Fcfp sur son compte en banque.