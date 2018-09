Fritch tenté de lâcher du lest sur la réforme des retraites

Le président du Pays, Edouard Fritch, a réaffirmé jeudi matin à l’assemblée « l’urgence » de voter la réforme des retraites. Mais dans le même temps, il annonce des amendements de dernière minute pour lâcher -encore- du lest sur sa réforme.

La session budgétaire s’est ouverte jeudi matin à l’assemblée par un court discours du président de l’institution, Gaston Tong Sang, avant le discours politique plus attendu du président du Pays, Edouard Fritch. Comme à son habitude, le chef de la majorité est largement revenu sur les bons chiffres des indicateurs économiques (IEOM, ISPF…). « Nous avons retrouvé le chemin d’une croissance durable. » Il a évoqué quelques réformes à venir et issues du programme du Tapura. Et il a évidemment évoqué la « refondation inévitable » du système des retraites.

A la veille du vote de la réforme à l’assemblée, Edouard Fritch a balayé la demande des syndicats de surseoir à l’examen du texte. « Il faut savoir arrêter de tourner en rond. » Il a martelé que les réserves de la CPS pour la tranche A étaient de « 5,7 milliards de Fcfp », soit un peu plus d’un an de réserves. « Tous les administrateurs de la CPS sont au courant de ces chiffres », a lancé le président à l’adresse des syndicats. Pour autant, Edouard Fritch a tout de même annoncé que « de nouveaux amendements doivent être déposés en séance (vendredi, NDLR) ».

La majorité veut lâcher du lest

Ce n’est qu’à la sortie de l’hémicycle que le président du Pays a précisé ses propos. Les amendements seront déposés « par la majorité » et « pour faire évoluer le texte de la réforme ».

Selon les informations de Radio 1, le principal amendement sorti du comité de majorité du Tapura de mercredi soir change une disposition importante de la réforme. Le départ en retraite à taux plein ne serait plus ouvert à « 62 ans et 38 anuités de cotisation » mais à « 62 ans ou 38 anuités de cotisation ». Un petit mot qui change beaucoup de choses, à commencer par réduire l’économie espérée par la réforme. La CPS devait d’ailleurs calculer avant jeudi soir l’impact financier de cet amendement.

Cet amendement déjà baptisé « le et/ou » par l’intersyndicale est en tous cas une demande précise de A ti’a i mua. En l’acceptant, Edouard Fritch maintient le seul syndicat non signataire des préavis de grève générale en dehors de l’intersyndicale. La décision de voter ou non cet amendement dépendra vendredi des calculs de la CPS.

L’opposition s’oppose

Ces derniers ajustements au texte de la réforme des retraites ont en tous cas eu le don d’énerver le président du groupe Tavini à l’assemblée, Anthony Geros. Il n’en fallait pas moins pour que le groupe indépendantiste annonce qu’il votera contre le texte.

Au Tahoeraa, la situation était plus compliquée jeudi matin. Le groupe s’est réuni sans Teura Iriti et Geffry Salmon et les avis étaient partagés. Certains élus orange soutenaient un vote « pour » la réforme, les autres un vote « contre ». La présidente du groupe était attendue pour faire pencher la balance en faveur du « contre ». Mais là aussi, le soutien de la majorité Tapura à l’amendement annoncé par l’élu orange, Angélo Frébault, pourrait changer la donne au moins pour l’ancien syndicaliste.

Rappelons que l’ancien secrétaire général de la CSTP-FO entend faire passer le déplafonnement de la prime d’ancienneté à l’occasion de l’examen du texte de la réforme des retraite.