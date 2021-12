Futurs étudiants : la plateforme parcoursup 2022 ouvre aujourd’hui

Parcoursup 2022 est accessible dès aujourd’hui à tous les élèves de terminale, qui doivent obligatoirement passer par cette plateforme pour une première inscription dans l’enseignement supérieur. Lors de cette première étape, ils peuvent y découvrir 19 500 formations disponibles à la rentrée 2022. À partir du 20 janvier, ils devront s’inscrire en bonne et due forme et commencer à formuler des vœux.

Ils passent leur baccalauréat cette année, souvent pour obtenir le sésame d’entrée à l’éducation supérieure. Motivation, projet professionnel : tout se joue dès aujourd’hui. Les élèves de terminale ont à présent accès à la plateforme d’orientation parcoursup qui leur permettra dans un premier temps de découvrir les 19 500 formations existantes et auxquelles ils seront éligibles une fois leur baccalauréat obtenu. Fiche descriptive des formations, des établissements, prérequis, débouchés… la question de l’orientation y est abordée par tous les angles possibles pour que tout le monde y trouve son bonheur. Attention, les primo-inscriptions dans l’enseignement supérieur doivent obligatoirement passer par parcoursup.

Un parcours en 5 étapes

La procédure démarre donc au 21 décembre avec une première période de découverte. Puis du 20 janvier au 29 mars minuit, les élèves devront s’inscrire et formuler plusieurs vœux d’orientation pour la rentrée 2022. Ensuite ils auront une semaine, jusqu’au 7 avril, pour confirmer leurs vœux et compléter leurs dossiers d’inscription – suivant les pièces demandées par les établissements choisis. Ce sera ensuite aux établissements d’examiner leurs candidatures. Enfin, les réponses seront reçues le 2 juin et les élèves devront y répondre et s’inscrire.