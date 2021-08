Gabriel Medina forfait pour Teahupoo, faute de vaccin

Gabriel Medina a fait son mea culpa concernant le vaccin contre le Covid-19. Le double champion du monde de surf et actuel leader du championnat a d’abord révélé qu’il n’était pas vacciné et qu’il ne serait donc pas présent à la Tahiti Pro avant d’assurer dans un tweet qu’il « avait fait une erreur ». « Les vaccins sauvent des vies. Bientôt je me ferai vacciner. »

Gabriel Medina, double champion du monde et actuel leader du championnat de la WSL 2021, ne sera pas à Teahupoo cette année, qui se déroulera du 24 août au 3 septembre prochains. C’est lors d’une émission de jeux vidéo en direct qu’il a révélé s’être retiré du Tahiti Pro et qu’il n’était pas vacciné. « Je ne vais pas à Teahupoo car je n’ai pas eu le vaccin, et puis je dois faire dix jours de quarantaine, Mais bon, je peux écarter une étape, donc c’est bon », a-t-il dit sur Twitch. Effectivement, même en s’absentant de Teahupoo, le surfeur de Maresias est quasiment assuré de rester en tête du classement mondial. Il a déclaré qu’il avait refusé l’offre du comité olympique brésilien de se faire vacciner contre le Covid-19 avant les Jeux de Tokyo et qu’il ne pouvait donc pas respecter les lois françaises strictes en matière de quarantaine. « On n’a pas le temps d’aller du Mexique à là-bas, parce que c’est l’un après l’autre. Je vais être obligé de ne pas y aller. Mais bon. Je peux exclure une étape, donc c’est bien. »

Mais concernant le vaccin, Gabriel Medina est revenu sur ses propos en faisant son mea culpa : « J’ai fait une erreur ! Les vaccins sauvent des vies les gars ! C’est une erreur de ne pas avoir pu intégrer la vaccination dans mon programme d’entraînement pour les défis de cette année, car j’étais concentré sur les championnats du monde. Mais bientôt, je me ferai vacciner. En attendant, je continue à être prudent et à suivre les protocoles de sécurité. »

Un autre surfeur pourrait également être absent de la compétition à Tahiti : Kelly Slater. Mais il n’a pas annoncé son forfait et au contraire, avait même confirmé dans une interview au journal L’Équipe qu’il était motivé pour performer au Mexique et à Tahiti pour intégrer le Top 5 et valider sa place pour les play-offs. Sauf que le surfeur américain n’est pas vacciné et ne souhaite pas l’être dans un avenir proche : « Je ne suis pas anti-vax. Je suis contre les procédures médicales obligatoires. » Il dit également vouloir étudier « les effets négatifs à long terme » avant de se décider.