Gaston Flosse demande à Édouard Fritch de démissionner

Au lendemain des interventions télévisées d’Édouard Fritch et de Dominique Sorain, Gaston Flosse a demandé la démission du président du Pays et de son gouvernement qu’il accuse « d’irresponsabilité » et « d’inconscience ». Et parie que malgré les déclarations du représentant de l’État, l’affaire sera classée sans suite.

Le président du Amuitahiraa n’a pas résisté à l’envie de donner ce matin une conférence de presse, flanqué de Tautihi Nena, pour dénoncer la conduite du président du Pays et de son gouvernement, « dans un temps de souffrance extrême pour bon nombre de nos familles », dit-il. « Ce n’est pas le mariage que nous condamnons, c’est la super bringue présidée par Édouard Fritch. »

L’allocution d’Édouard Fritch n’a pas convaincu Gaston Flosse : le président, dit-il, ne s’est manifesté qu’après la demande de pardon du député Moetai Brotherson (« puisque c’est à la mode de demander pardon », souffle le Vieux lion.) L’épisode « marquera la mandature d’Édouard Fritch » et de ses ministres, qui ne sont « pas dignes des hautes responsabilités que le peuple leur a confiées. » Il dit avoir relevé pas moins de 9 infractions à la réglementation commises durant le mariage de Tearii Alpha. Il s’étonne de ne pas avoir entendu parler, cinq jours après les faits, du rapport de gendarmerie qui a été établi. Il est prêt à parier que malgré les déclarations de Dominique Sorain hier soir, l’affaire n’ira pas plus loin.

« On oublie un peu trop facilement chez nous, » déclare Gaston Flosse, pourtant lui aussi bénéficiaire de la mémoire courte de la population. Il faut toutefois rappeler que la balle n’est plus dans le camp du haut-commissaire, mais dans celui du procureur de la République, puisque Dominique Sorain a répété à plusieurs reprises avoir informé le parquet.

Politique fiction

Mais pour le Vieux lion, les déclarations d’hier soir sont un « petit jeu qui a pour objectif de berner la population. » Il demande au président Fritch et à ses ministres de démissionner, et de présenter un nouveau candidat. « Ce serait un geste honnête et salvateur, ça sauverait la fin de son mandat ». Mais quel candidat, puisque de nombreux membres du Tapura étaient aussi au mariage ? « Ce ne sont pas les meilleurs qui étaient là, ce sont des vieux chevaux de retour, » répond Gaston Flosse, jamais avare de petites phrases. En revanche, il assure que le Tahoeraa ne présenterait pas de candidat à la présidence du gouvernement si Edouard Fritch démissionnait.

« Si le président ne démissionne pas, ça veut dire qu’il y a vraiment un accord entre lui (le haut-commissaire, ndlr) et Édouard, sur instructions de son ami Macron », siffle Gaston Flosse.