Gaston Flosse entendu par la police sur sa domiciliation à Papeete

En l’espace de deux jours, Gaston Flosse a été entendu deux fois en audition libre à la DSP. Une fois pour une plainte à son encontre pour injure, et l’autre, pour faux et usage de faux. Celle-ci concerne les pièces qu’il a produites pour justifier de sa domiciliation à Papeete afin de pouvoir s’inscrire sur les listes électorales de la commune.

Mercredi, Gaston Flosse était entendu à la DSP suite à une plainte à son encontre émanant de Me Bourion pour injure. Les deux hommes avaient échangé quelques mots doux après une audition devant le tribunal de première instance où se débattait la question de savoir si Gaston Flosse habitait bien oui ou non à Papeete, suite à sa demande d’inscription sur les listes électorales de la commune. Gaston Flosse avait émis des doutes sur la probité du conseil de Me Buillard lorsque celui-ci avait évoqué « des factures EDT frauduleuses. » que l’ex-homme fort du Pays avait produites pour justifier de sa domiciliation à Papeete.

Ce jeudi,c’était pour faux et usage de faux concernant les pièces qu’il avait produites pour justifier de sa domiciliation à Papeete. Une première plainte avait été déposée le 6 février, suivie d’une deuxième le 28 février, toutes deux émanant de la commune de Papeete et de Michel Buillard. La première plainte a été déposée pour trois motifs: faux usage de faux, fausse déclaration et faux certificat dans le but de se faire inscrire et de faire inscrire sa compagne sur la liste électorale de la ville de Papeete. Et la deuxième plainte, pour faux usage de faux et violation du code électoral en son article L 88.