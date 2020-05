La DSP fait la chasse aux stupéfiants

Ce jeudi matin, 25 policiers de la Section d’Intervention de la DSP étaient à pied d’oeuvre dans les quartiers chauds de Papeete, véritables libre-services en matière de stupéfiants. Au total ce sont neuf sachets d’ice qui ont été saisis, un plant de cannabis et des sticks.

6h45, cinq véhicules de la section d’intervention débarquent en trombe devant le lotissement Vaitavatava. 25 policiers, dont certains équipés pour la circonstance de LDB (fusils lanceurs de balles), en débarquent et bloquent les issues du lotissement. Cela sous l’œil blasé des occupants qui, de leur fenêtre, assistent au spectacle.

Après avoir fouillé les lieux, les différentes planques possibles, y compris les poubelles, ils en repartent bredouilles. À croire que les dealers possèdent un solide sixième sens ou plus simplement qu’ils ont des guetteurs qui font bien leur boulot.

À Vaininiore, par contre, ils devaient être encore endormis, puisque ce n’est qu’à la vue des véhicules de la DSP que l’on a assisté à une pétarade de scooters appartenant à des gars à la conscience pas tranquille qui prenaient la fuite ainsi que d’autres ne comptant que sur leur aptitude au sprint pour se faire la belle.

Si certains ont pu passer à travers les mailles du filet, d’autres moins heureux se sont fait pincer. L’un a fait le mauvais choix de se réfugier dans le magasin Pinson où il a été interpellé, et les six sachets d’ice dont il s’était délesté ont été retrouvés dans les rayons du magasin. Placé en garde à vue, il sera jugé mardi prochain en comparution immédiate.

Un autre individu, malchanceux à double titre, a voulu lui aussi jouer les filles de l’air à travers les ruelles du quartier Bernardino. Mais les hommes de la DSP n’ont pas tardé à mettre la main dessus. Il était porteur d’une somme d’argent de 72 000 Fcfp et une perquisition à son domicile a permis de retrouver un plant de paka s’avérant appartenir à sa femme. Dans sa fuite, il s’est débarrassé de trois sachets d’ice qui, sur renseignement anonyme, ont été découverts dans une propriété et remis à la police. Dans son audition l’individu, un employé municipal de Papeete, reconnait s’être débarrassé des sachets et se livrer à la vente de stupéfiants. Il sera convoqué ultérieurement par la justice.

Quartier Estall, c’est un homme qui a été contrôlé et sur lequel les hommes en bleu ont trouvé du cannabis et une « bubble » vide. Connu défavorablement des services de police, car il faisait aussi l’objet d’un avis de recherche de la DSP, il a été placé en garde à vue dans le cadre de l’affaire pour laquelle il était recherché. Enfin, un autre individu a été pris en possession de 9 sticks de cannabis.

Les autres descentes effectuées dans le Quartier Mamao Vallon et au lotissement Temauri Village n’ont quant à elles rien donné.