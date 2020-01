Gaston Tunoa élu maire de Papara pour deux mois, mais pas candidat en mars

Gaston Tunoa a été élu jeudi maire de Papara par le conseil municipal, un court mandat de deux mois en attendant les échéances électorales des 15 et 22 mars prochain. Il sera colistier sur la liste conduite par Heia Teina, et dans sa tête c’est clair, « c’est elle qui mènera notre équipe ».

Gaston Tunoa, chef de corps des pompiers à Teva i Uta, a été élu à la tête de la commune de Papara pour une durée de deux mois par une majorité de 20 voix sur 33, au troisième tour de scrutin, lors du conseil municipal de jeudi. Futur colistier sur la liste menée par Heia Teina, pour lui, même si pour l’heure il occupe le fauteuil de maire, c’est clair, « c’est elle qui mènera notre équipe ».

Savoure-t-il cette élection comme une revanche sur Putai Taae qui l’avait évincé du conseil municipal en 2017 ? « Non, j’ai toujours du respect envers lui, il a été mal conseillé et entouré par des personnes qui lui ont plus ou moins forcé la main. »

Si la liste conduite par Heia Teina arrive en tête des suffrages, le premier chantier auquel l’équipe s’attaquerait, c’est celui de l’eau.

Quant à savoir pourquoi il y autant de candidats déclarés, une dizaine, qui briguent le trône de la commune, à croire que le sous-sol regorge de pétrole, pour lui, « Cela s’appelle la liberté d’expression. »