La commission électorale de Papeete rejette l’inscription de Gaston Flosse

La commission électorale de Papeete a rejeté ce matin l’inscription sur ses listes électorales de Gaston Flosse, portant un nouveau coup aux espoirs du président du Tahoeraa de mener sa liste aux municipales. Comme il l’avait annoncé, Gaston Flosse ira en justice pour défendre sa lecture du code électoral et obtenir son inscription.

Par quatre voix pour et une voix contre, la commission électorale réunie ce matin à la mairie de Papeete a suivi l’avis du tavana Michel Buillard et refusé de valider l’inscription de Gaston Flosse et Pascale Haiti sur les listes électorales de la commune.

La commission est composée de 5 membres du conseil municipal, proportionnellement aux résultats des élections communales de 2014, et qui ne détiennent pas de délégation. Ses membres sont Alain Mai, Myrna Adams et Agnès Champs issus de la liste majoritaire de Michel Buillard, Hans Amaru issu de la liste de Tauhiti Nena, et enfin Jules Ienfa, qui menait la liste Papeete A Tu. Ce dernier explique la motivation de la décision :

Bien que la séance de la commission électorale soit publique, Gaston Flosse s’est déclaré surpris que ni lui ni son avocat n’y aient été invités. En tout état de cause, le règlement de la commission prévoit que seul ses membres peuvent prendre la parole. « Alors évidemment, les conseillers municipaux ne peuvent que soutenir les erreurs de leur maire, » dit Gaston Flosse.

Car le leader orange continue d’avoir une lecture de la loi électorale différente de celle de Michel Buillard : « Il se base sur l’ancien texte, sur une circulaire de novembre 2018 ». Et il relit à haute voix en tapant sur la table l’article du code électoral 2019, dans lequel il souligne une annotation :

Comme il l’avait annoncé au moment du dépôt de son dossier d’inscription, Me Antz, l’avocat de Gaston Flosse, s’apprête maintenant à déposer un recours devant la justice contre cette décision de la commune, dès qu’elle sera officiellement notifiée. Et il assure d’ores et déjà qu’il a un as dans sa manche, sans le dévoiler bien sûr.

Pour Gaston Flosse, ce deuxième refus est à nouveau le fait de Michel Buillard : « Mettez-vous à sa place (…), je crois qu’il a peur, oui. Mais je ne me fais pas de souci, je serai inscrit sur la liste électorale de Papeete, et je me présenterai aux élections municipales (…) ».

Gaston Flosse reste donc confiant : « Je suis tout à fait dans les délais, vous savez, j’y ai réfléchi avant, la clôture des inscriptions est le 7 février, or au 31 janvier j’aurai accompli mes 6 mois de résidence à Papeete, si tant est qu’on revienne encore sur ses arguments à lui (Michel Buillard, ndlr). Qu’est-ce qu’il va inventer encore à ce moment-là ? »