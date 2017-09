Gaya expose à la maison de la culture

L’artiste expose une cinquantaine d’œuvre pendant cinq jours à la salle Muriavai de la Maison de la culture.

Gaya, artiste autodidacte et multidisciplinaire expose actuellement à la Maison de la Culture dans la salle Muriavai et ce jusqu’au samedi 30 septembre. Après avoir voyagé et exposé en France, aux Etats-Unis, ou encore au Japon, l’artiste est finalement tombé amoureux du fenua et a décidé, il y a une dizaine d’année de s’y installer. Lors de son exposition, Gaya présentera une cinquantaine de pièces en passant par la peinture, les dessins ou encore les sculptures. L’occasion pour l’artiste de proposer aux initiés une rétrospective sur les œuvres réalisées ses quinze dernières années.