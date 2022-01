Golf de Papara : « Notre avenir dépend du tourisme »

Herman Meuel, directeur de l’Établissement de gestion et d’aménagement de Teva (Egat) mise sur les « touristes golfiques » pour développer l’activité du domaine d’Atimaono. Il accueillait ce mardi une délégation gouvernementale pour lancer les travaux de rénovation du Club house.

Nouvelle étape dans la restructuration de l’Établissement de gestion et d’aménagement de Teva (Egat) qui ne gère plus, depuis 2017, que le golf public Olivier Bréaud d’Atimaono : les travaux de rénovation du Club house ont officiellement débuté ce matin et doivent durer 7 mois. Le petit bâtiment qui doit accueillir une cafétaria, des vestiaire et des sanitaires, avait été fermé en 2018 après que la chambre territoriale des comptes a dévoilé une absence de convention sur deux années. Plus généralement, le rapport pointait une gestion de l’Egat sans perspective de développement. Le fin mot de l’histoire, ce sera peut-être ce jeudi avec le jugement en cours d’appel du directeur d’alors, Gilbert Guido pour prise illégale d’intérêt.

Tourisme et démocratisation du golf

Pour remettre l’établissement public à flot, le Pays a mis la main à la poche : après les 156 millions de francs de subventions dans les comptes 2020 – soit 350 000 francs par abonné, comme le relève Tahiti-Infos – ce nouveau club house va être financé à hauteur de 130 millions de francs par la Polynésie. Des investissements qui ont fait grincer des dents chez ceux qui ne tapent pas la balle, mais qui, assurent les autorités ont pour but de mettre le site sur la voie de la rentabilité. Formation des employés à un entretien des installations de standard international, machines spécifiques à l’entretien d’un golf, ouverture de l’activité aux plus jeunes au travers d’une école du golf : les efforts effectués sont à noter et le nombre d’abonnés a déjà grimpé de 305 en 2018 à 450 aujourd’hui. Pour augmenter encore le montant des recettes, Herman Meuel mise sur « les touristes golfiques », le « challenge » de l’établissement selon lui. Ces derniers ne représentent que 5% de l’activité actuellement. Le directeur de l’Egat veut espérer que la crise passée, la machine se mettra en route.

Vues en trois dimensions du futur Club house d’Atimaono.