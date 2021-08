Gotz présente Pito Ma n°12 : l’éco-mobilité en rires et en couleurs

Le douzième numéro de la bande dessinée humoristique Pito Ma imprimée pour la première fois en couleurs est sorti aux éditions Au Vent des îles. « La course aux économies » est né d’un partenariat entre Gotz, l’auteur, et l’Agence de la transition écologique pour promouvoir l’éco-mobilité (Ademe). Une séance de dédicace est prévue le mercredi 11 août à la librairie Klima à Papeete.

L’artiste Gotz présente avec bonheur le douzième numéro de sa bande dessinée déjà bien connue du public. Cet album paru par extraits dans La Dépêche de Tahiti il y a quelques années, a pour titre « La course aux économies ». Traditionnellement imprimée en noir et blanc, elle passe à la colorisation pour le plus grand plaisir du public « qui attendait ça depuis des années » raconte Philippe Donaghy dit Gotz. » C’est un événement exceptionnel pour l’auteur et son éditeur. « Je trouve que le rendu est très beau donc j’en suis content », dit-il. Autre nouveauté, « c’est une histoire complète avec des planches qui se suivent du début à la fin, contrairement aux autres éditions où les planches indépendantes étaient compilées ».

Depuis le premier numéro il y a 15 ans, les albums ont toujours été pensés pour être accessibles financièrement et leur prix reste le même. On y retrouve les mêmes personnages typiques de Polynésie qui acquièrent un caractère de plus en plus marqué, d’après l’auteur. Ici Bob et Amédée expérimentent l’éco-mobilité lors d’une course à celui qui parcourra la plus longue distance avec un litre de carburant, l’un dans « le plus gros kat-kat de Tahiti » et l’autre dans une épave dont la place est « à la décharge ».

Un guide de l’éco-mobilité

Cet album voit le jour grâce au concours de l’Agence de la transition écologique (Ademe) et de la Direction des transports terrestres. L’ouvrage constitue un guide vers l’éco-mobilité destiné à un public polynésien large. « On va donner des conseils pour que les gens soient plus écolos. La façon de consommer et polluer moins dans sa façon de se déplacer avec son véhicule. Mais ça reste surtout humoristique avec des langages locaux et des personnages typiques d’ici. »

C’est une édition très attendue puisqu’elle a pris du retard à cause de problèmes de fret. Le numéro précédent était sorti en 2016. Une aventure pleine d’enseignements pour ses personnages et les lecteurs.