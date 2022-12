L’opération « Halte à la prise de risque » revient en 2023. Les inscriptions pour les six sessions prévues au premier semestre démarrent le 2 janvier.

Enrayer le fléau de l’insécurité routière, c’est l’objectif de l’opération « Halte à la prise de risque » qui sensibilise chaque année près d’un millier de jeunes aux dangers de la route. Mise en place depuis 2005, ces opérations se déroulent sous la forme de journées de formation. Les jeunes de 17 à 25 ans se voient proposer des ateliers sur le comportement des conducteurs, les équipements de sécurité, les assurances, et prennent connaissance des statistiques des accidents de la route. Pour Daniel Christmann, officier adjoint sécurité routière au COMGEND, c’est une opération de prévention indispensable. « On délivre des messages aux jeunes en espérant qu’ils en parlent autour d’eux, que ça se multiplie et qu’il y ait des effets positifs sur la route. »

Avec à ce jour 34 morts au compteur et plus de 150 accidents et 160 blessés sur l’année, la prévention routière reste un outil clef pour assurer la sécurité sur les routes. Selon le capitaine, cette situation préoccupante est due bien sûr au nombre de véhicules qui ne cessent d’augmenter mais aussi à « l’effet post Covid ».

Pour 2023, six sessions sont prévues à raison d’une par mois. Chaque fois, 200 jeunes peuvent être accueillis, et pour les motiver à participer la gendarmerie a pris l’habitude d’offrir des lots à ceux qui répondent le mieux au quizz de fin de session. En jeu, des formations au permis de conduire – une trentaine cette année -, mais aussi des formations au BSR et d’autres lots offerts par les nombreux partenaires privé. « C’est bien de donner des messages, mais si les jeunes n’ont rien à gagner, c’est dur de les faire venir », reconnaît l’officier.

Les inscriptions pour les sessions 2023 ouvrent à partir du 2 janvier. Retrouvez plus d’infos sur la page Facebook de l’opération.