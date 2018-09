La visite médicale des conducteurs matahiapo, « peu d’usagers semblent informés »

Le Comité des entreprises d’assurances en Polynésie a rappelé mardi qu’une visite médicale est obligatoire tous les trois ans pour les conducteurs âgés de plus de 70 ans. Une loi de 1986 dont « peu d’usagers semblent informés ».

« On a une fréquence très régulière de gens qui ont eu des accidents et qui se présentent auprès des compagnies pour déclarer leurs sinistres et qui n’ont pas satisfait ces obligations. » Xavier Ducerf, président du Comité des entreprises d’assurances de Polynésie française (Cosoda), explique pourquoi son organisme a éprouvé le besoin de rappeler la loi aux conducteurs de plus de 70 ans, alors qu’elle date de 1986.

Le code de la route polynésien, a rappelé mardi le Cosoda, oblige les conducteurs de véhicules âgés de plus de 70 ans à satisfaire une visite médicale auprès d’un médecin généraliste tous les trois ans. Sans quoi, le permis de conduire n’est plus valable, le conducteur n’est plus assuré et il est en infraction s’il est contrôlé au volant, explique Xavier Ducerf.

Rester en règle est pourtant simple : il suffit de se rendre tous les trois ans chez un médecin généraliste pour faire établir une attestation d’aptitude à la conduite automobile. Le conducteur doit ensuite se rendre à la direction des transports terrestres pour faire apposer un tampon sur son permis de conduire pour qu’il reste valide. Cette visite médicale, chez un médecin classique, porte sur des points précis comme la vision et les réflexes, explique Xavier Ducerf.

Cette disposition du code de la route n’est pas nouvelle. Elle date de 1986 et a été rappelée par le Cosoda qui juge que « peu d’usagers semblent informés ».