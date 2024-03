Heiarii Durand attendu à la direction générale de la CCISM

Les élus de la chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers, ont trouvé le remplaçant de Yannick Lecornu pour la direction générale de l’organisme. Rien n’est voté, mais c’est le nom de Heiarii Durand qui sera proposé au bureau. Ancien contrôleur des finances publiques, passé par plusieurs entreprises du privé dont la SNP du groupe Martin, et plus récemment basé en Nouvelle-Zélande, son arrivée est annoncée pour le 8 avril.

Kelly Asin-Moux n’avait pas voulu dévoiler le nom tout de suite après le départ de Yannick Lecornu, qui a présenté sa démission et quitté ses fonctions à la fin du mois de février. Mais le président de la chambre assurait avoir déjà une idée du nom de son futur directeur général, dont l’entrée en fonctions était alors annoncée pour le 15 avril. Ce sera une semaine avant, le 8 avril prochain, confie-t-il. Il s’agit de Heiarii Durand, diplômé de l’UPF en administration publique, titulaire d’un master de l’Essec en management opérationnel et plus récemment d’un MBA de la Auckland University of Technologies.

Sa carrière, il l’avait débutée en 2004 à la direction générale des Finances publiques, en tant que contrôleur, poste qu’il laissera à deux reprises – à chaque fois pour quelques mois – pour des postes de cabinet au ministère des Finances. En 2009, il bascule dans le privé, passe rapidement par Tahiti Invest, gère pendant 6 ans une affaire familiale, puis intègre, en tant que secrétaire général, la Société de navigation polynésienne, société du groupe la Brasserie dirigée par Tutehau Martin. En 2019, il déménage avec sa famille à Auckland, reprend des études, puis intègre en 2021, là encore pour quelques mois, une société qui accompagne les projets d’investissement et d’installation en Nouvelle-Zélande. Depuis deux ans, il dit se concentrer sur des « projets personnels ».

Avant de devenir directeur général, un poste dont le périmètre aurait été revu et longuement discuté avec Kelly Asin-Moux, Heiarii Durand doit être officiellement nommé par le bureau de la CCISM. En attendant, c’est Véronique Martinez-Sola, directrice administrative et financière de la chambre, qui assure l’intérim et expédie les affaires courantes.