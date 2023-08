Heimanu Taiarui : « le beach soccer m’a ouvert beaucoup de portes »

Installé depuis sept ans en Europe, l’emblématique joueur des Tiki Toa fête ses 37 ans ce jeudi. Rencontre avec le ballon d’or de la coupe du monde de beach soccer 2015, désormais frontalier franco-suisse.

Il est de passage au fenua. Heimanu Taiarui, appelé en renfort par Teva Zaveroni, l’entraineur de la sélection tahitienne de Beach Soccer, a encore une fois répondu présent pour jouer aux cotés de sa team de cœur. Pas facile pourtant pour « Manu » de se libérer de ses obligations familiales et professionnelles. Âgé de 37 ans aujourd’hui, marié et père de trois enfants, celui qui porte le n°4 a quand même réussi à dégager deux semaines sur son emploi du temps très chargé. Car après avoir décroché le ballon d’or en 2015, le Tahitien a été sollicité dans toute l’Europe. « Je suis parti pour le beach, explique le footballeur. Avec toutes les demandes des clubs ça faisait trop pour moi de faire l’aller-retour Tahiti-Italie, Tahiti-Portugal ou Tahiti-Suisse ». Pour se rapprocher et éviter les va-et-vient intempestifs, il envisage donc de migrer vers l’Europe.

Deux ans après avoir atteint le statut de meilleur joueur du monde, il finit par décrocher un contrat avec la société Lissag AG, spécialiste de la tuyaurie et sponsor particulier de son club suisse. « Jusqu’à maintenant, je bosse chez lui, ça va faire 7 ans, précise Heimanu. J’ai vécu en Suisse pendant un et demi et puis c’est devenu trop cher d’y rester avec mes enfants et ma femme ». Aujourd’hui, Heimanui Taiarui est propriétaire d’une maison à la frontière franco-suisse.

Le champion jongle ainsi entre sa vie de famille, sa vie professionnelle et sa vie d’athlète. À l’heure actuelle Manu est coach de trois équipes, en Suisse, en Italie et en France. L’homme qui envisage un retour au fenua « dans deux ans peut-être » est plein d’ambitions. Il n’a pas fini de faire parler de lui et porte avec son club de Muespach le projet d’une école de beach soccer en Alsace.

En attendant de rentrer auprès des siens, il doit encore montrer son talent en participant à la victoire de la sélection tahitienne lors de cette Coupe des nations d’Océanie, épreuve qualificative pour les championnats du monde de beach soccer qui auront lieu en février prochain à Dubai.