Heiva i Tahiti : une nouvelle catégorie en chant

Les soirées de concours commencent bientôt place Toata. Chaque année, la question se pose pour encourager le public à rester regarder les prestations des groupes de chant. Celui-ci a tendance à considérer ces parties de la soirée comme des entractes pour aller se dégourdir les jambes ou aller manger. Mais cette fois, il faudra rester pour voir une nouvelle catégorie : le pāta’uta’u.

Le Heiva i Tahiti a déjà commencé avec notamment la régate des pirogues à voile dans la baie de Matavai et la cérémonie du Umu ti. Et ce sont bien sûr les soirées de concours de danse et de chant qui sont attendus impatiemment par le public avec six soirées cette année et 20 groupes inscrits. Une question revient chaque année, comment encourager le public à rester pour les prestations de chant ? « On essaye de fluidifier les soirées. On sait que les soirées du Heiva sont longues, que les sièges ne sont pas des fauteuils rembourrés, qu’à un moment il faut aller manger, se dégourdir les jambes, malheureusement c’est trop souvent pendant les spectacles de chant », explique Alexandre Tenailleau, chargé de communication à la Maison de la culture.

Alors cette année, pour encourager le public à rester, plusieurs dispositifs ont été pensés et notamment l’instauration d’une nouvelle catégorie : le pāta’uta’u. « On rend les spectacles de chant plus attractifs en faisant comprendre les chants. Plus les gens vont comprendre, plus les gens vont aimer. Il y a des capsules vidéos, on explique au micro ce qu’il va se passer, la catégorie facultative cette année le pāta’uta’u, c’est quelque chose de très très festif. Ça va être la fête et c’est quand même énorme les progrès qui ont été faits. De plus en plus de monde reste pour les chants. Et cette année on réfléchit à proposer sur les téléphones du public les paroles et les traductions qu’ils pourront suivre. Encore plus de gens vont rester et on espère améliorer à chaque fois ça d’année en année. »

Difficile effectivement de tout comprendre quand on n’est pas locuteur du reo Tahiti mais la Maison de la culture espère bientôt pouvoir partager les informations du spectacle avec le public : donner le thème, les légendes, la traduction… Aujourd’hui on peut entendre la présentation du thème mais le public n’a pas accès aux informations écrites.

« Il y a tellement d’enjeux dans ce concours et de peur d’être copiés que les chefs de groupes ne nous autorisent pas à les diffuser. On imprime ces informations le soir même pour les journalistes, qui ne les ont qu’une fois sur place aux soirées. Mais on réfléchit à le proposer aussi aux spectateurs, via un QRcode ou une application. Ce serait un moyen pour qu’ils comprennent ce qu’ils entendent. » Le concours est effectivement très prestigieux et remporter un prix peut changer la trajectoire d’un ou une danseuse, ainsi que celle d’un orchestre, d’un groupe de chant ou de danse. Comment sont choisis les vainqueurs ? En suivant des règles précises : « Pendant les spectacles les jurés ont des grilles de notation. Fa’aitoito à eux, ils ont plus de 1 000 items à cocher par spectacle. À la fin des spectacles, le huissier ramasse les copies, comme à l’école, et à la fin du Heiva, le huissier comptabilise les points. Avec ces résultats, les jurés ont le droit de délibérer une dernière fois. C’est comme ça que les gagnants sont choisis. Ni TFTN, ni les agents, ni le directeur, ni le ministère de la Culture, n’ont de mot à dire sur ces notations. »

Le Heiva se terminera avec le Nuuroa Fest qui se déroulera le 3 août dans les jardins du musée de Tahiti et des îles, avec la prestation des groupes non lauréats du Heiva i Tahiti.