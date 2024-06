Marche sur le feu : Raymond Graffe passe le flambeau

La traditionnelle cérémonie du Umu Ti s’est déroulée jeudi soir au Mahana Park devant plus de 400 personnes venues vivre une expérience authentique et singulière. Organisée par le tahua Raymond Graffe, elle vient marquer l’ouverture des festivités du Heiva. Elle a été menée par Arioi Graffe, le plus jeune fils du tahua, que son père et ses frères ont désigné comme successeur.

Chants, danse traditionnelle et pierres brûlantes : c’est ce à quoi ont eu droit les 450 personnes présentes jeudi soir pour assister à la cérémonie du Umu Ti, la traditionnelle marche sur le feu proposée chaque année par le grand prêtre Raymond Graffe. Âgé de 79 ans cette année, le tahua prépare sa succession depuis 18 ans déjà. Si ses fils participent tous à la préparation de la cérémonie synonyme de purification, c’est son dernier fils, Arioi, qui mène désormais les festivités. Le tahua espère le voir prendre la relève : « le choix c’est lui qui le fera demain, dit-il, j’espère qu’il va continuer. » Il se dit toutefois persuadé que le benjamin de la famille assurera la continuité lorsque lui rejoindra « Rohotu no’ano’a », l’au-delà.

Intronisé à l’âge de 7 ans, Arioi a déjà officié 18 fois aux côtés de son père et de ses frères qui l’ont choisi pour devenir le gardien des secrets de la marche sur le feu.