Hydrocarbures : les négociations reprennent

La grève démarrée le 14 décembre par l’Union des travailleurs des hydrocarbures et la CSIP, qui affecte la distribution des produits pétroliers, se poursuit. Mais les négociations ont repris ce mercredi après-midi, alors que les retards de livraison commencent à se faire sentir.

Une trentaine de grévistes affiliés à l’UTHP et à la CISP font grève depuis le 14 décembre dernier. Au premier plan des revendications, la revalorisation de la grille salariale et des indemnités de départ en retraite, ainsi que de plusieurs primes. Les négociations durant et après le dépôt du préavis n’avaient pas permis d’avancer, et aucune rencontre n’avait eu lieu depuis mercredi dernier.

Selon Cyril Le Gayic, les sociétés pétrolières proposaient de renvoyer au premier semestre 2024 toute discussion sur la convention collective, et ne voulaient parler que des points spécifiques à chaque entreprise. Mais la lenteur du processus est surtout due, dit le syndicaliste, au fait que les négociateurs ne sont pas les décideurs. Seul point positif : un compromis possible se serait dégagé sur la grille salariale, mais Cyril Le Gayic ne veut pas s’engager sans avancées sur les autres revendications.

Aujourd’hui, dit-il, les sociétés pétrolières qui ont demandé une nouvelle rencontre ont assuré les syndicats qu’ils proposeraient des ouvertures. C’est ainsi que tous se sont retrouvés à 14 heures à l’inspection du Travail.

En attendant de trouver un accord, au bout de trois semaines de grève la pénurie commence à se faire sentir : les stations-service de Tahiti connaissent déjà des retards d’approvisionnement, et si les îles éloignées ne peuvent pas être ravitaillées la semaine prochaine, dit Cyril Le Gayic, « c’est catastrophique ». Il affirme aussi que les personnels non grévistes, très sollicités, travaillent parfois 7 jours sur 7 au mépris de la réglementation.