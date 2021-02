Il assomme son frère avec une bouteille et enfonce le tesson dans son cou

Deux frères, T. et C., ont été jugés ce lundi en comparution immédiate pour s’être battu le 6 février dernier à Moorea. Le plus âgé avait assommé le plus jeune avec un obus de bière en le frappant sur la tête avant de planter la bouteille cassée dans la gorge son petit frère. Le premier a été condamné à 12 mois de prison dont 3 avec sursis, le second à 2 mois de prison avec sursis.

« Quelle tristesse ! Quelle tristesse de se retrouver au tribunal aujourd’hui pour une bagarre entre 2 frères et une grande partie de la famille qui est venue et qui est là dans la salle », explique l’avocate de T.G qui pointe aussitôt le responsable selon elle de ce drame familial : « Comment un magasin peut encore vendre de la bière à des personnes qui sont ivres ? » Quelques minutes plus tôt, sa consœur qui défend C.G., le petit frère de T.G., a exprimé le même constat. Dans cette affaire la bouteille d’alcool a mené les frères à se battre, à en oublier la raison, mais elle a également directement été utilisée comme une arme. S’il s’en sort avec seulement avec 5 jours d’ITT, il est miraculeux que C.G. ait eu la vie sauve. Une cicatrice court du coin de son œil jusqu’à la gorge. Son certificat médical fait état d’une plaie profonde à 4 cm de la carotide. « Vous avez de la chance que cela ne se soit pas terminé devant la cour d’assises », explique à T.G. la procureure qui poursuit en expliquant que si l’issue de la bagarre avait été mortelle, T.G. aurait comparu pour coups mortels et non pour homicide volontaire. La raison ? L’état d’alcoolémie des deux frères qui interdit de penser que T.G. ait pu réfléchir à son acte. Les deux frères se sont disputés mais ne sont pas sûrs de la raison. Des histoires de terres ? T.G. a grandi à Moorea, C.G. à Bora Bora, et T.G. n’aime pas que C.G. se mêle des affaires de Moorea. Une morsure de chien ? Un des témoins des faits a été mordu par un chien et T.G. l’aurait reproché à C.G. « Ce n’est pas mon chien, c’est celui d’un autre frère », se défend C.G. à la barre.

Dans ses vagues souvenirs qui n’ont pas été noyés dans les vapeurs d’alcool, T.G. se rappelle en tout cas avoir donné le premier coup de poing à C.G. « pour le faire taire, il faisait le fier. » La bagarre démarre entre les deux frères puis semble se calmer. Même les témoins de la scène ne comprennent comment elle redémarre ensuite. T.G. dit que son frère avait pris le dessus, était assis sur son ventre et essayait de l’étrangler. Il a alors pris ce qu’il avait sous la main, une bouteille de bière, et a tapé son frère à l’aveugle : « je ne sais pas ce qu’il s’est passé parce qu’il était assis sur mon ventre. » Une version en partie démentie par son certificat médical lui prescrivant 7 jours d’ITT mais qui ne fait état d’aucune trace de strangulation. En revanche, un voisin a assisté à la scène et a vu les deux hommes debout, puis C.G. se retourner vers son frère et être assommé par surprise par le coup donné avec la bouteille par son grand frère qui, une fois la bouteille cassée, l’a fait glisser sur le visage de son frère jusqu’à son cou.

Lors de ses réquisitions la procureure a tenu compte de l’attitude de chacun et notamment du fait qu’à chaque fois c’est T.G qui avait initié les violences, mais aussi de son casier, avec 3 condamnations depuis 2017, à chaque fois pour des violences. Elle a requis 9 mois de prison avec un mandat de dépôt et 5 mois de sursis contre le plus jeune frère. Une logique en partie suivie par le tribunal qui a condamné T.G. à 12 mois de prison dont 3 avec sursis, et C.G. à 2 mois de prison avec sursis.