Il se fait livrer de la drogue en prison

La livraison à domicile, c’est pratique, surtout en période de confinement. Rocky, détenu à Nuutania, s’est inspiré de cette méthode. À ceci près que ce n’était pas une pizza qu’il avait commandée, mais de l’ice et du paka. L’affaire ayant été renvoyée, elle sera jugée le 8 juin.

Rocky, 35 ans, est en détention provisoire depuis le mois de février pour une affaire d’enlèvement et séquestration dont l’instruction est en cours. Pour tuer le temps à Nuutania il se fait livrer par la « voie des airs » un paquet contenant un téléphone portable, une carte SD, 47 grammes de cannabis et 0,255 grammes d’ice.

Pas de bol, le paquet balancé par-dessus le mur d’enceinte de la prison, le paquet atterrit sur le chemin de ronde des gardiens, au lieu de la cour de promenade des détenus.

La belle aubaine pour les surveillants qui découvrent le paquet et en font l’inventaire. Trouver son destinataire est un jeu d’enfant car dans la carte SD, ils trouvent des photos du prévenu et de sa famille, et si cela ne suffisait pas à l’identifier, sur les photos apparaissent des scooters aux plaques minéralogiques parfaitement lisibles. En perquisitionnant dans sa cellule ils trouvent un téléphone avec des cartes prépayées qui se révèlent avoir été achetées par sa femme, Luceila.

Après investigations, le lanceur pas très doué est aussi identifié. Il s’agit de Manutahi, 22 ans, un fils fa’a’amu recueilli par Rocky et sa femme.

Interrogé, Rocky s’est défaussé sur Manutahi en déclarant que celui-ci avait agi de sa propre initiative. Ce que conteste Manutahi : « Il a appelé pour avoir de l’ice, du paka et aussi des photos de famille. »

L’affaire étant renvoyée au 8 juin, Manutahi et Luceila ont été placés sous contrôle judiciaire, quant à Rocky, en détention provisoire il été placé sous mandat de dépôt.