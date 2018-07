Un immeuble détruit par un incendie à Punaauia

Un immeuble de huit appartements est parti en fumée mercredi en fin de matinée dans la servitude Pugibet 1 à Punaauia. Le feu s’est déclaré dans l’appartement de la propriétaire de l’immeuble et s’est propagé par les combles, sans faire de victimes. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes de l’incendie.

Mercredi en fin de matinée, un incendie a ravagé un petit immeuble de huit appartements dans la servitude Pugibet 1 à Punaauia. Le feu s’est déclaré dans l’appartement de la propriétaire de l’immeuble situé au milieu à l’étage. Les flammes se sont propagées aux autres appartements par les combles de l’immeuble et ont été entretenues par du matériel stocké dans le plafond. Il a fallu l’intervention d’une vingtaine de pompiers de Punaauia, Paea et Faa’a pour circonscrire le feu peu avant 15 heures. Si aucune victime n’est à déplorer, l’ensemble de l’immeuble a été détruit, par les flammes pour les appartements du haut et par l’eau pour ceux du bas. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes de l’incendie.